Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen Hisarlı Ahmet Satranç Turnuvası başladı.KÜTAHYA (İGFA)- Spora ve sporcuya verdiği desteklerle ön plana çıkan Kütahya Belediyesi, Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde 16 branşta birçok sporcuya destek oluyor.

Satranç sporu da kulübün destek verdiği branşlar arasında yer alıyor.

Önceki yıllarda da düzenlenen satranç turnuvası bu yıl da Hisarlı Ahmet Satranç Turnuvası adı ile düzenleniyor.

Turnuvada 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategoride gerçekleşiyor. Açılışını Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’nın yaptığı turnuvanın ilk gününde yarışmacılar kadar veliler de heyecanlıydı.

Satranç İl Temsilcisi İbrahim Okursoy yaptığı konuşmada, belediyeye satranç sporuna verdiği destek ve bu tür organizasyonlar için teşekkür etti.

Başkan Vekili Abdullah Damcı ise; “Her yıl Kütahya’mızın bir değerinin ismini verdiğimiz Kültür Sanat Sezonumuza bu yıl da Hisarlı Ahmet Kültür Sanat Sezonu ismini verdik. 2023 yılında yapacağımız tüm etkinlikler Hisarlı Ahmet adını taşıyacak. Göreve geldiğimizde Kütahya’nın nüfusunu gençleştireceğiz demiştik. Bunda en büyük etken olan kültür, sanat ve spor projelerimiz. Özellikle spor dalında çocuklarımızı ve gençlerimizi, sağlıklı birer birey olarak yetiştirme adına göreve geldiğimizde Kütahya Belediyespor bünyesinde olan 5 aktif branşı 16 branşa çıkarttık. Satrançta bunlardan bir tanesi. Satranç branşımızda 160 lisanslı sporcumuz var. Bu gibi etkinliklerimiz devam edecek. Mahallelerimizde de bu etkinliklerimiz devam edecek. Mahallelerimizde de bu etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle yaklaşık 40’a yakın semt sahamızda, üniversitemizin öğrenci toplulukları ile yapılan işbirliğinde etkinliklerimiz olacak. Köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde yer alan sosyo kültür merkezlerimizde satranç, kitap okuma, tiyatro gibi çalışmalarımız olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.