Kütüphaneler insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olan belleğidir. Arthur Schopenhauer

Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır. Seneca

Her kitaplık, bir cezaevini kapatır. L. Annaeus Seneca

Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır. H. Flecher

Kütüphane kurmak, mabet yapmak kadar kutsaldır.

Kütüphane zamana açılan bir kapıdır Carlos Maria Dominguez

Kütüphaneler yapılmaz, onlar büyür. Augustine Birell

Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır. Victor Hugo

Kütüphane nedir? Beşeriyetin hafızasıdır. İlber Ortaylı

Kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu. Cemil Meriç

Büyük bir kütüphaneden başka neresi sana sığınak olabilir. İtalo Calvino

En büyük üniversite, iyi kitaplardan oluşan bir koleksiyondur. Charles Jones

İnşa edilen bir kütüphane, yaratılan bir hayattır. Carlos Maria Dominguez

İyi bir kütüphane, evin içindeki dev bir imparatorluktur. Mehmet Murat İldan

Size gururla kütüphanesini gösteren kadına rastladınız mı? B.de Casseres

Bir kütüphaneye sahip olan kişi, Allah’tan başka ne isteyebilir. John K.Bangs

Kitapların en unutulmuşu, hemen her kütüphanede bulunanlardır. Sigismund von Radeckl

Kütüphane insanın yıldızlara tırmanmaya niyet ettiği bir rasathanedir. Mehmet Tekiner

Hangi liman büyük bir kütüphaneden daha güvenli bir biçimde açar sana kollarını? İtalio Calvino

Kütüphanemiz olması önemlidir lakin daha da değerlisi o kütüphane içinde yer alabilmektir.

Düşünmeyen ve üretmeyen akıl, ziyaretçisi olmayan kütüphane gibidir. Mehmet Nuri Parmaksız

Kütüphaneler olmasaydı, ne mi olurdu? Geçmişimiz ve geleceğimiz hiç olurdu. Ray Bradbury

İyi kullanılan bir kitaplık, tüm dünyaya yol gösteren kişileri emriniz altında bulundurur. John K. Bangs

Asrımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, hakiki bir üniversite değerindedir. Thomas Cariyle

Kütüphane ikinci evim gibiydi. Hatta kütüphane benim gerçek evim gibiydi belki de. Haruki Murakami

Her kütüphane bir saraydır; her kitap bir kraldır; her okuma bir sihirdir! Mehmet Murat İldan

Lütfen, yalvarıyorum gidin televizyonunuzu çöpe atın ve boşalan yere güzel bir kütüphane kurun. Roald Dahl

Çok kitap sahibi olmak marifet değil, kıymetli bir kütüphane kurmak önemlidir. Mustafa Kutlu

Bin tane kale, bin tane ibadethane yapın, hiçbir şeysiniz; bir tane kütüphane yapın, her şeysiniz! Mehmet Murat İldan

İnsan, berbere fazla saçlarından ve kütüphaneye de fazla cehaletinden kurtulmak için gider. Mehmet Murat İldan

Kendinizi bulmak ya da kaybetmek için evimizde kütüphane oluştururuz. Kütüphanelerde kendini kaybetmek de bulmak da zarar getirmez. Kolektif

Hiçbir toplumda genel kütüphane kadar demokratik bir yer yoktur, oraya girmek için verilecek biricik ücret, ilgiden ibarettir. Lyndon B. Johnson

Kütüphanenin mali işlerinden söz etmek hoşuma gitmezdi. Kütüphane ve parayı aynı kefeye koymak benim için pek hoş bir şey değildi. Richard Brautigan

Dünyada dünyanın ne anlama geldiğinden haberdar olmaksızın yaşamak, bir kütüphanede kitaplara dokunmaksızın yaşamak gibidir. Dan Brown

Kütüphanende her çeşit kitap olmalı! En güzel bahçeler, çok çeşitli çiçeklerin, her türden şifalı ve yabani otların olduğu bahçelerdir! Mehmet Murat İldan

Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine. Goethe

Kütüphanenin olmadığı bir yerde araştırma olamaz, bilgi olamaz, hatta insanlık olamaz. Yenecek ekmek azaltıla bilir, ama alınacak kitap asla. Celal Şengör

Dünya bir kütüphane keşfedilmeyi bekleyen. İçinde yaşadığın şehir bir eser açılmayı bekleyen. Aşk da, insan da bir kitap okunmayı bekleyen. Elif Şafak

Kütüphane, bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek şartı, liyakat. Mabede bayağılar giremez. Diriler naziktir, ölüler titiz Cemil Meriç

Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine. Wolfgang Van Goethe

Kadınlar kitap değil, kütüphane gibidir. pekguzelsozler.com Eğer kadını anlamak istiyorsak, o kütüphaneye en ince ayrıntısına kadar ezberlemeli, bütün duygularını önemsemeli, en ücra yollarını gözü kapalı bulabilmeliyiz.

Kütüphaneler büyüleyici yerlerdir; kimi zaman bir demir yolu peronunda gibisindir, egzotik ülkeler hakkında araştırma yaparken uzak kıyılara yolculuk ediyormuşsun duygusu yaşarsın. Umberto Ece

Kütüphanenin dışında akıp giden dünya günden güne farkına bile varmaksızın belleğini yitirirken, kendimi dünyalarla, sahipleri bir okyanusun karanlığında yitip gitmiş ruhlarla ve milyonlarca terk edilmiş sayfayla sarmalanmış olarak duyumsadım. Carlos Ruiz Zafon

Yürümek yerine motorlu taşıtlar kullanan, düşünmek yerine televizyon seyreden, spor yapmak yerine Play Station oynayan, kütüphane koridorları yerine internet sitelerinde dolaşan çocukların olgunlaşmaları gecikiyordu. Hakan Günday

