Kütüphaneler insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olan belleğidir. Arthur Schopenhauer
Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır. Seneca
Her kitaplık, bir cezaevini kapatır. L. Annaeus Seneca
Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.
Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır. H. Flecher
Kütüphane kurmak, mabet yapmak kadar kutsaldır.
Kütüphane zamana açılan bir kapıdır Carlos Maria Dominguez
Kütüphaneler yapılmaz, onlar büyür. Augustine Birell
Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır. Victor Hugo
Kütüphane nedir? Beşeriyetin hafızasıdır. İlber Ortaylı
Kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu. Cemil Meriç
Büyük bir kütüphaneden başka neresi sana sığınak olabilir. İtalo Calvino
En büyük üniversite, iyi kitaplardan oluşan bir koleksiyondur. Charles Jones
İnşa edilen bir kütüphane, yaratılan bir hayattır. Carlos Maria Dominguez
İyi bir kütüphane, evin içindeki dev bir imparatorluktur. Mehmet Murat İldan
Size gururla kütüphanesini gösteren kadına rastladınız mı? B.de Casseres
Kütüphaneler insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olan belleğidir. Arthur Schopenhauer
Bir kütüphaneye sahip olan kişi, Allah’tan başka ne isteyebilir. John K.Bangs
Kitapların en unutulmuşu, hemen her kütüphanede bulunanlardır. Sigismund von Radeckl
Kütüphane insanın yıldızlara tırmanmaya niyet ettiği bir rasathanedir. Mehmet Tekiner
Hangi liman büyük bir kütüphaneden daha güvenli bir biçimde açar sana kollarını? İtalio Calvino
Kütüphanemiz olması önemlidir lakin daha da değerlisi o kütüphane içinde yer alabilmektir.
Düşünmeyen ve üretmeyen akıl, ziyaretçisi olmayan kütüphane gibidir. Mehmet Nuri Parmaksız
Kütüphaneler olmasaydı, ne mi olurdu? Geçmişimiz ve geleceğimiz hiç olurdu. Ray Bradbury
İyi kullanılan bir kitaplık, tüm dünyaya yol gösteren kişileri emriniz altında bulundurur. John K. Bangs
Asrımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, hakiki bir üniversite değerindedir. Thomas Cariyle
Kütüphane ikinci evim gibiydi. Hatta kütüphane benim gerçek evim gibiydi belki de. Haruki Murakami
Her kütüphane bir saraydır; her kitap bir kraldır; her okuma bir sihirdir! Mehmet Murat İldan
Lütfen, yalvarıyorum gidin televizyonunuzu çöpe atın ve boşalan yere güzel bir kütüphane kurun. Roald Dahl
Çok kitap sahibi olmak marifet değil, kıymetli bir kütüphane kurmak önemlidir. Mustafa Kutlu
Bin tane kale, bin tane ibadethane yapın, hiçbir şeysiniz; bir tane kütüphane yapın, her şeysiniz! Mehmet Murat İldan
İnsan, berbere fazla saçlarından ve kütüphaneye de fazla cehaletinden kurtulmak için gider. Mehmet Murat İldan
Kendinizi bulmak ya da kaybetmek için evimizde kütüphane oluştururuz. Kütüphanelerde kendini kaybetmek de bulmak da zarar getirmez. Kolektif
Hiçbir toplumda genel kütüphane kadar demokratik bir yer yoktur, oraya girmek için verilecek biricik ücret, ilgiden ibarettir. Lyndon B. Johnson
Kütüphanenin mali işlerinden söz etmek hoşuma gitmezdi. Kütüphane ve parayı aynı kefeye koymak benim için pek hoş bir şey değildi. Richard Brautigan
Dünyada dünyanın ne anlama geldiğinden haberdar olmaksızın yaşamak, bir kütüphanede kitaplara dokunmaksızın yaşamak gibidir. Dan Brown
Kütüphanende her çeşit kitap olmalı! En güzel bahçeler, çok çeşitli çiçeklerin, her türden şifalı ve yabani otların olduğu bahçelerdir! Mehmet Murat İldan
Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine. Goethe
Kütüphanenin olmadığı bir yerde araştırma olamaz, bilgi olamaz, hatta insanlık olamaz. Yenecek ekmek azaltıla bilir, ama alınacak kitap asla. Celal Şengör
Dünya bir kütüphane keşfedilmeyi bekleyen. İçinde yaşadığın şehir bir eser açılmayı bekleyen. Aşk da, insan da bir kitap okunmayı bekleyen. Elif Şafak
Kütüphane, bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek şartı, liyakat. Mabede bayağılar giremez. Diriler naziktir, ölüler titiz Cemil Meriç
Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine. Wolfgang Van Goethe
Kadınlar kitap değil, kütüphane gibidir. pekguzelsozler.com Eğer kadını anlamak istiyorsak, o kütüphaneye en ince ayrıntısına kadar ezberlemeli, bütün duygularını önemsemeli, en ücra yollarını gözü kapalı bulabilmeliyiz.
Kütüphaneler büyüleyici yerlerdir; kimi zaman bir demir yolu peronunda gibisindir, egzotik ülkeler hakkında araştırma yaparken uzak kıyılara yolculuk ediyormuşsun duygusu yaşarsın. Umberto Ece
Kütüphanenin dışında akıp giden dünya günden güne farkına bile varmaksızın belleğini yitirirken, kendimi dünyalarla, sahipleri bir okyanusun karanlığında yitip gitmiş ruhlarla ve milyonlarca terk edilmiş sayfayla sarmalanmış olarak duyumsadım. Carlos Ruiz Zafon
Yürümek yerine motorlu taşıtlar kullanan, düşünmek yerine televizyon seyreden, spor yapmak yerine Play Station oynayan, kütüphane koridorları yerine internet sitelerinde dolaşan çocukların olgunlaşmaları gecikiyordu. Hakan Günday
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