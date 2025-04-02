SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyelerindeki özel gereksinimli öğrenciler bayram coşkusunu birlikte yaşamak için özel bir bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler hem birbirleriyle hem de Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) çalışanlarıyla bayramlaşarak dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirdi.

Bir araya gelen özel gereksinimli öğrenciler bayramın anlam ve önemine dair sohbetler ederken, samimi ve sıcak bir ortamda güzel anlar paylaştı.