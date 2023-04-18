Türk Telekom, Türkiye’nin kültür mirasını teknolojiye adapte etmek üzere başlattığı çalışmalar kapsamında binin üzerinde kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi’ ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket proje kapsamında, kütüphaneler, kültür merkezleri, ören yerleri, İl Kültür Müdürlükleri, müzeler ve tüm Kültür Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda uçtan uca bir dijital dönüşüm için destek sağlamaya devam ediyor.

“81 ilde bin 42 kütüphaneyi dijitalleştirdik”

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bakanlığa bağlı tüm birimlerde yönetilir bir altyapının yanı sıra daha zengin bir veri kaynağına erişim sağlamayı amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Şirket olarak, yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ülkemizin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere başlattığımız çalışmalar kapsamında 81 ildeki bin 42 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladık. Ayrıca ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere kültür merkezleri ve ören yerlerinde ziyaretçilere fiber hızında internet erişimi sağlıyoruz.”

Tarihi mekânlarda ücretsiz WiFi hizmeti

Yapılan açıklamaya göre, ‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi’ kapsamında devam eden çalışmalarla Türkiye’nin 81 ilinde binin üzerinde kütüphanenin uçtan uca dijital dönüşümünü tamamlarken, tüm lokasyonlarda misafirlere WiFi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimi sunuluyor. Tarihi mekânları da kapsayan proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştirilirken, bin 350 lokasyon, bin 45 WiFi noktası ve 300’e yakın tesiste fiber hızında internet hizmeti sunuluyor.