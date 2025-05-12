Şile’de ormanlık alanlar, kimliği belirsiz kişilerin attığı moloz yığınları ve piknikçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle adeta çöp yığınına döndü. Yangın riskine karşı endişelenen vatandaşlar, belediye yetkililerinden çevrenin temizlenmesini istedi.

Şile’de bulunan ormanlık alanlarda karşılaşılan çöp ve atık sorunu giderek büyüyor. Oruçoğlu Köyü’nde, kimliği belirsiz kişilerin attığı moloz yığınları ve piknikçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle ormanlık alan adeta çöp yığınına döndü. Cam kırıkları, alkol şişeleri, evsel atıkların yanı sıra molozlar ve inşaat malzemeleri de ormanın doğal yapısını tehdit ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çevre kirliliği ve yangın riskine karşı acil önlem alınmasını istiyor.

"Kim döküyorsa tespit edilmeli"

Ekrem Uygun isimli bir vatandaş, "Ormanlar rezil hale geldi, berbat bir manzara var. Biz bunları istemiyoruz ama haberimiz olmadan gelip döküyorlar. Kim döküyorsa tespit edilmeli. Buraların temizlenmesini istiyoruz. Sadece kamyonların döktüğü değil, piknikçilerin de bıraktığı çok pislik var. Her taraf çöp dolu. Atılan maddelerin içinde ormana ve bitkilere zarar verecek şeyler de oluyor. Mesela yangın çıkarabilecek cam kırıkları, alkol şişeleri var. Bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

"Yangın riski ciddi boyutta"

Çöplerin ve atıkların temizlenmesini isteyen Mehmet Cesur isimli bir vatandaş ise, "Çocuklarımız oralarda oynuyorlar, herhangi bir hastalığa sebebiyet verebilir. Ayrıca yangın çıkma ihtimali de var. Çünkü atılanların içinde cam kırıkları, çeşitli yanıcı maddeler oluyor. Yangın riski ciddi boyutta. Bunların da temizlenmesini ve önlem alınmasını istiyoruz. Yetkililerden bölgenin daha iyi korunmasını talep ediyoruz. Çünkü gece adam geliyor, boşaltıyor, gidiyor. Kim olduğunu bilemiyoruz. Sabah baktığımızda çöp yığınlarını görüyoruz, ama kimin döktüğünü tespit edemiyoruz" diye konuştu.