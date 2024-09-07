Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak çeşitli bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. Rapora göre, özellikle Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer şiddetli yağışların etkili olması öngörülüyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde, Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında, ayrıca Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık kalacak.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden eseceği, Akdeniz kıyıları ve doğu bölgelerde ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Bölgesel Hava Durumu

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Edirne'de 30°C, İstanbul'da 29°C, Kırklareli'de 28°C ve Kocaeli'de 29°C sıcaklıklar ölçülecek.

Ege: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlar görülebilir. Afyonkarahisar 29°C, İzmir 35°C, Manisa 36°C ve Muğla 35°C olacak.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, doğu kesimlerde parçalı bulutlanma görülebilir. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Adana 36°C, Antalya 37°C, Hatay 33°C ve Isparta 32°C ölçülecek.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, Çankırı ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ankara 29°C, Eskişehir 28°C, Konya 30°C ve Yozgat 26°C olacak.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bolu 28°C, Düzce 30°C, Sinop 30°C ve Zonguldak 26°C sıcaklıklar ölçülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Amasya 32°C, Artvin 27°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C sıcaklıklar olacak.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, kuzey ve batı kesimlerinde çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlar görülebilir. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Erzurum 23°C, Kars 22°C, Malatya 32°C ve Van 25°C sıcaklıklar ölçülecek.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Diyarbakır 36°C, Gaziantep 35°C, Siirt 35°C ve Şanlıurfa 37°C sıcaklıklar ölçülecek.