Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, önceki gece saatlerinde Mersin’i etkisi altına alan ve yer yer metrekareye 85,7 kg yağmurun yağdığı şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle meydana gelen sorunlara hızlıca müdahale edilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.MERSİN (İGFA) - Özellikle Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde etkili olan yağış sonrası vatandaşlardan gelen destek taleplerine derhal müdahale eden MESKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Çevre Koruma, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park Bahçeler ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin eşgüdümlü çalışmaları sonucu, yurttaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

Ekipler, taşkın yaşanan derelerde set kurma, motopomplarla su tahliyesi, yıkılan ağaçların kaldırılması, bozulan yolların ıslah edilmesi ve balçık olan yollarda temizlik işlemi ile içme suyu hatlarında yaşanan sorunların giderilmesi için yoğun çaba harcadılar.

Tüm ekip ve ekipmanları ile yağışın başladığı saatlerden sabahın ilk saatlerine kadar çalışan ekipler, Mersinlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için, yağışın sona ermesinin ardından temizlik çalışmalarına başladılar.

Greyder, kamyon, beko, paletli ekskavatör, dozer, arazöz ve diğer tüm ekipmanları ile sahada olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana caddelerde mazgal kontrolü ve tıkanıklıkları önlemek için yaprak ve çeşitli atıkların temizliğini yaptılar. Sahada gözlem de yapan gezici ekipler, su birikintilerinin sebep olabileceği olumsuzlukları önceden bertaraf etiler. Güngör: “Ekip olarak teyakkuzdaydık”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Temizlik Şefi Danyal Güngör, “Kentimizde önceki gece yaşanan yağış öncesinde, ekipler olarak teyakkuzdaydık. Bugüne ayrıca bir önem verdik. Park Bahçeler, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, İtfaiye, MESKİ ve ilgili diğer tüm daire başkanlıklarımızla koordineli bir şekilde, yağmurun daha çok etki ettiği Toroslar ve Akdeniz ilçelerine yoğunlaşarak, vatandaşların zarar görmemesi adına ciddi bir mücadele verdik ve üstesinden de geldik” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle koordineli olarak çalışarak, gelen her türlü ihbarı değerlendirip, Teksin ve Alo 185 üzerinden vatandaşların talep ve şikayetlerine zaman kaybetmeden müdahale etmeye devam ediyor.

Şiddetli yağış ve fırtına Tarsus’ta da etkili oldu

Gece saatlerinde bölge genelinde gerçekleşen fırtına ve şiddetli yağış, Tarsus’ta da etkili oldu. Tarsus kent merkezinde Altaylılar Mahallesi başta olmak üzere Tozkoparan Zahit Mahallesi, Anıt Mahallesi, Beydeğirmeni, Yeni Mahalle, Gaziler Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde muhtelif noktalarda yaşanan su taşkınlarına Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra, İtfaiye arama-kurtarma birimleri ile MESKİ ekipleri müdahale etti.

Tarsus Belediyesi ekipleriyle de bazı noktalarda eşgüdümlü olarak yapılan çalışmalarda ekipler kırsalda bulunan Dedeler Mahallesi Killik mevkii, Cinköyü, İbrişim, Mahallesi Sayköy Mahallesi ve daha birçok yerleşim yerinde sel suları ile fırtınanın yarattığı olumsuzlukların ortadan kalkması için hummalı faaliyet yürüttüler.