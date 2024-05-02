Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve iş dünyasıyla ortak projeler üretilmesi için özel çalışmalar yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bu çerçevede elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Sektörünün öncü firmalarından olan Kaplanlar Soğutma Ar-Ge Merkezi ile BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kılıç tarafından geliştirilen ’Soğutucu akışkan olarak karbondioksit kullanılan kapalı sistem soğutma çevrimine sahip tak fişe çalıştır tip teşhir dolabı geliştirilmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Çalışmaya dair bilgilendirme yapan BUÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kılıç, "Projenin temel hedefi mevcut teknikte bulunmayan, CO2 (karbon dioksit) soğutucu akışkanı kullanan, dikey tip içten motorlu soğutuculu teşhir dolaplarının üretimini gerçekleştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, sektöre enerji verimliliğini yüksek ve çevresel etkileri düşük sürdürülebilir yeni bir ürün sunulacaktır. Soğutucu akışkan olarak karbon dioksit, sentetik soğutuculara kıyasla, sızıntı ihtimali durumlarında çevreye zarar vermeyen ve küresel ısınma potansiyeli bulunmayan doğal bir gazdır. Başka bir üslupla, soğutma ve ısıtma sektöründe soğutucu akışkan olarak karbondioksit gazı kullanımı şu anda bilinen en güvenli ve en çevre dostu seçeneklerden biridir. Bu sebeple proje sonucunda, çevrenin korunması ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ömer Kaynaklı’nın araştırmacı ünvanıyla yer aldığı projede iki yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak çalışacak.