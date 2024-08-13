İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, operasyon Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, örgüt lideri Ahmet Gülbasan'ın başında bulunduğu organize suç örgütünün çökertildiği belirtilirken, gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında detaylı bilgi verildi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan tespit edildikleri aktarıldı.