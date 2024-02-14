İş Sanat 5 Mart Salı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı sahnesinde ağırlıyor.

İş Sanat 5 Mart Salı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı sahnesinde ağırlıyor. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında gerçekleşecek konserde ünlü piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu ile Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssoh’un eserleri yer alıyor.

21 Nisan 2014 tarihinde kurulan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Ali Hoca ve konzertmeister Nihat Ağdaç ile 2015 yılında çalışmalarına başladı. Kurulduğu günden itibaren klasik müziğin önemli isimleriyle sahne alan orkestra İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say, Alexander Markov, Emre Elivar, Soyong Yoon, Knut Weber, Krzystof Meisinger gibi isimlerle konserler verdi. Antoni Pirolli, Josef Suilen, Stanley Dodds’un da aralarında bulunduğu orkestra şeflerinin batonu altında başarılı konserlere imza atan orkestra çağdaş, çok sesli ve evrensel müzik kültürünü geliştirmeyi amaçlarken, ülkenin müziğini uluslararası sahnelerde tanıtmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin önde gelen konser piyanistlerinden Rüya Taner, müzik eğitimine babası Yılmaz Taner ile başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano öğrenimini Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz ile sürdüren Taner, 1983 yılında “Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Yasası” kapsamında KKTC Devlet Bursu ile Londra’daki Guildhall School of Music and Drama’da Prof. Joan Havill’in öğrencisi oldu. Sanatçı, “Ulusal Mozart Yarışması”, “Oxford” ve “Hatfield” yarışmaları, “Franz Liszt Yorumları”nda birincilik ödüllerinin sahibi olurken, 1998 “Wigmore Hall”da vermiş olduğu resitaliyle müzik eleştirmenlerinden övgüler aldı. Rüya Taner 2001 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı “Özel Sanat Danışmanlığı” yanı sıra, “Kuzey Kıbrıs Bellapais Müzik Festivali” Sanat Danışmanlığını da yürütüyor.