Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Bariyerlere savrulan iki otomobil alev topuna dönerken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişi Tepecik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Bariyerlere savrulan iki otomobil ise alev aldı. Otomobillerde bulunan 4 kişi kendilerini dışarıya attı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen iki otomobil söndürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Geriye demir yığını kaldı

Yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.