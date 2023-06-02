Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kuzey sahillerinde vatandaşların can güvenliği için nöbet tutan ‘Hayat Timi’ bu sezon hiç can kaybı vermemek için görevin başlayacağı 15 Haziran öncesinde sahilde sıkı bir eğitim sürecine alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerinde önceki yıllarda olduğu gibi çok hassas ve sıkı bir hazırlığa başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ‘Hayat Timi’ yine güçlü bir ekipten oluşturuldu. Cankurtaran sayısı ise bu yıl 3 ayrı ilçe için 70’in üzerine çıkarıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da toplamda 54 kilometrelik alanı kapsayan sorumluluk bölgesinde hayat nöbetinden önce eğitim süreci başladı. Öncesinde sınava tabi tutulan ve görev için seçilen cankurtaranlar Karasu Sahili’nde eğitim ve tatbikatlara başladı. Suda ve suyun dışında müdahale, sudan çıkarma, boğuşma, taşıma, kalp masajı sınavlarından geçti.

Her yıl tatil sezonunda milyonlarca insanın misafir olduğu kuzey sahillerinde bu yıl da hedef güçlü bir ekip çalışmasıyla hiç can kaybı vermemek. Cankurtaranların görevi 15 Haziran’da başlayıp 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. 45 kulede ellerinde telsiz ve tam teçhizatla nöbete başlayacak olan ‘hayat timi’ haftanın 7 günü 19.00’a kadar görev yapacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Turizm cenneti olan kuzey sahillerimizde yeni bir sezona başlıyoruz. Mülakatlarımız tamamlandı ve cankurtaranlık konusunda yetkin isimleri belirledik. Görevli sayımızı ise 70’in üzerine çıkardık. Hayat timimiz Karasu Sahili’nde son eğitim ve tatbikatlardan geçiyor. Bu yıl Türkiye’den ve hatta dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize en güvenli ve huzurlu ortamı sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşımızın hayatı bizim için çok önemli. Hedefimiz ise sıfır kayıp” denildi.