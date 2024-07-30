Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Kyzikos antik kentinde keşfedilen 15 bin seyirci kapasiteli tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar hızla devam ediyor.

Erdek’te bulunan ve antik dönemin önemli yerleşimlerinden biri olan Kyzikos antik kentinde, Roma döneminin izlerini taşıyan ve 15 bin seyirci kapasiteli devasa tiyatronun kazı çalışmalarına hız verildi. Bu muazzam yapının ortaya çıkarılması, bölgenin kültürel mirasını zenginleştirmeyi ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tercanlıoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamada bulundu.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, kazı alanını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Kyzikos antik kentinde M.Ö. 4. yüzyılda yapılan, Roma döneminde 2. yüzyılda büyütülerek kullanılmaya devam edilen 15 bin seyirci kapasiteli, bölgemizdeki en büyük antik tiyatrolardan birisi olan Kyzikos tiyatro alanını gün yüzüne çıkarmak ve Erdek’e kazandırmak için yapılan çalışmaları yerinde inceledim” dedi.