Hangi Ülkenin: Rusya

Kuruluş Tarihi: 1966

Adının Kaynağı: Lada Likya dilinde kadın demektir. Slav aşk tanrıcasının ismi de Lada dır.

Resmi Sitesi: www.lada.ru

Lada Hakkında Bilgi

Lada, Rus AvtoVAZ firmasının ürettiği bir araba markasıdır. Lada’nın Merkezi Samara Oblastı’nın Tolyatti’dedir.

Lada Hangi Ülkenin

Cevap: Rusya

Lada’nın Tarihçesi

1966

Volga Otomobil Fabrikası, 27 Temmuz 1966 tarihinde Kuibyschewer (bugünkü adı ile Samara Oblastı) bölgesinde yıllık 600.000 otomobil kapasitesi ile üretime başlamıştır. Bu üretim için İtalyan Fiat ile 1966 yılında teknoloji ve lisans anlaşması yapılmış olup şirketin yönetimine ülkenin otomobil bakanı Viktor Nikolayavich atanmıştır. 1967 yılının Nisan ayında ilk olarak Zhiguli adıyla Fiat 124 şaseli VAZ 2101 modeli (sonraki modeller Lada adını almıştır) üretim bandından çıkmaya başlamıştır.

1970

Aracın projelendirme aşamasında Fiat, Moskova Enstitüsü Nami ve şirketin araştırma-geliştirme departmanı birlikte yer almışlardır. Fiat 124 adıyӀa 1966 yılında sınıfında yılın otomobili seçilen bu model VAZ 2101 adı ile de ülkesinin en popüler otomobili olma sözünü veriyordu.

1973

1971 yılının Mart ayında yıllık 220.000 adet otomobil üretim kapasitesine ulaşan fabrika 1972 yılının Ocak ve yine aynı yılın Eylül ayında kapasitesini arttırmış, Aralık 1973 yılında ise fabrika bütün olanakları ile tam kapasite üretime ulaşmıştır.

2003

Avtovaz yıllık 750.000 adet imalat kapasitesiyle Rusya ve Doğu Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi konumundadır. 1970-2003 yılları arasında 600.000 adeti Vega modeli (110, 111 ve 112 modeӀӀeri) olmak üzere toplam 22 milyon araç üretmiştir. Ayrıca lisans anlaşmaları ile aralarında Ukrayna, Kazakistan, Mısır ve Ekvator ülkelerinin de bulunduğu 18 ayrı montaj tesisleri de faaliyet göstermektedir.

Türkiye’ye 1986 yılından itibaren bir Anadolu Grubu kuruluşu olan Çelik Motor Tic. A.Ş tarafından ithal edilmeye başlanan Lada, büyük bir ilgi ile karşılanmış ve 1989-1993 yılları arasında üst üste en çok satılan ithal otomobil olma başarısını yakalamıştır.

2007

18/11/2005 tarihinde üretim bandından ilk inen araçla birlikte hayata geçen Kalina modeli, Çelik Motor tarafından 2007 yılının Mayıs ayında Türkiye’ye ithal edilmeye başlanmıştır.

2008

2008’den itibaren Fransiz Renault %25 ve artı bir hisse senedi ile sermayesine girmiştir.

2014

Uzunca bir aradan sonra Lada, 2014 Ağustos ayında Moskova Otomobil Fuarı’nda yeni Vesta modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.