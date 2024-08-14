Hangi Ülkenin: İtalya
Kuruluş Tarihi: Mayıs 1963
Kurucusu: Feruccio Lamborghini
Adının Kaynağı: Kurucusunun Soy İsmi
Resmi Site: www.lamborghini.com
Lamborghini Hakkında Bilgi
Lamborghini, İtalyanlar tarafından üretilen bir araba markasıdır. Feruccio Lamborghini tarafından kurulmuştur. Bologna ile Modena arasındaki küçük bir köy olan Santa Agata’da firmanın merkezi ve fabrikası bulunmaktadır.
İtalyan araba üretim markası olan Lamborghini, Ürettiği spor arabalarla dünyada en iyiler arasındadır. Yüksek performanslı motorları muazzam hıza ulaşmasını sağlamaktadır. Dünya çapında satış yapmakta olan Lamborghini piyasada rakip tanımaksızın ilerlemektedir. İtalyanın gelmiş geçmiş en kaliteli en yüksek performanslı arabalarını üretmektedir. Yarışlarda da kullanılan Lamborghini her dalda başarı sağlamaktadır.Parasını tamamen hak eden bir arabadır. Hız, konfor, kalite, ve performans açısından müthiş tasarlanmış olan Lamborghini geçmiş yıllardan beri hala aynı kalitesini korumaktadır. Gittikçe kendini Yükselten Lamborghini piyasada spor araçların arasında en üst sırada yerini korumaktadır. Ülkemizde de müşterileri bulunmaktadır ve piyasası vardır. Lamborghini’nin yeni araçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Lamborghini Hangi Ülkenin
Cevap: İtalya
Lamborghini Modelleri
350 GTV 1963 Lamborghini V12 3464 cc
350 GT 1964-1968 Lamborghini V12 3464 cc
400 GT 2+2 1966-1968 Lamborghini V12 3929 cc
Miura 1966-1973 Lamborghini V12 3929 cc
Espada 1968-1978 Lamborghini V12 3929 cc
Islero 1968-1970 Lamborghini V12 3929 cc
Jarama 1970-1978 Lamborghini V12 3929 cc
Urraco 1970-1979 Lamborghini V8 2463 cc
Countach 1974-1989 Lamborghini V12 3929 cc
Silhouette 1976-1977 Lamborghini V8 2996 cc
Jalpa 1982-1989 Lamborghini V8 3485 cc
LM002 1986-1992 Lamborghini V12 5167 cc
Diablo 1990-2001 Lamborghini V12 5707 cc
Murciélago 2001-2005 Lamborghini V12 6192 cc
Gallardo 2003-2007 Lamborghini V10 4961 cc
Gallardo Spyder 2004- Lamborghini V10 4961 cc
Murciélago Roadster 2005- Lamborghini V12 6496 cc
Gallardo SE 2006 Lamborghini V10 4961 cc
Murciélago LP640 2006- Lamborghini V12 6496 cc
Gallardo Superleggera 2007- Lamborghini V10 4961 cc
Reventon 2008-2008 Lamborghini V12 6496 cc
Gallardo LP560-4 2008- Lamborghini V10 5204 cc
Murciélago LP670-4 SuperVeloce 2009-2010 Lamborghini V12 6496 cc
Aventador LP700-4 2011- Lamborghini V12 6498 cc
Sesto Elemento 2011 Lamborghini V10 6582 cc
Huracán 2014 Lamborghini V10 5204 cc
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