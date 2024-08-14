Hangi Ülkenin: İtalya

Kuruluş Tarihi: Mayıs 1963

Kurucusu: Feruccio Lamborghini

Adının Kaynağı: Kurucusunun Soy İsmi

Resmi Site: www.lamborghini.com

Lamborghini Hakkında Bilgi

Lamborghini, İtalyanlar tarafından üretilen bir araba markasıdır. Feruccio Lamborghini tarafından kurulmuştur. Bologna ile Modena arasındaki küçük bir köy olan Santa Agata’da firmanın merkezi ve fabrikası bulunmaktadır.

İtalyan araba üretim markası olan Lamborghini, Ürettiği spor arabalarla dünyada en iyiler arasındadır. Yüksek performanslı motorları muazzam hıza ulaşmasını sağlamaktadır. Dünya çapında satış yapmakta olan Lamborghini piyasada rakip tanımaksızın ilerlemektedir. İtalyanın gelmiş geçmiş en kaliteli en yüksek performanslı arabalarını üretmektedir. Yarışlarda da kullanılan Lamborghini her dalda başarı sağlamaktadır.Parasını tamamen hak eden bir arabadır. Hız, konfor, kalite, ve performans açısından müthiş tasarlanmış olan Lamborghini geçmiş yıllardan beri hala aynı kalitesini korumaktadır. Gittikçe kendini Yükselten Lamborghini piyasada spor araçların arasında en üst sırada yerini korumaktadır. Ülkemizde de müşterileri bulunmaktadır ve piyasası vardır. Lamborghini’nin yeni araçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Lamborghini Hangi Ülkenin

Cevap: İtalya

Lamborghini Modelleri

350 GTV 1963 Lamborghini V12 3464 cc

350 GT 1964-1968 Lamborghini V12 3464 cc

400 GT 2+2 1966-1968 Lamborghini V12 3929 cc

Miura 1966-1973 Lamborghini V12 3929 cc

Espada 1968-1978 Lamborghini V12 3929 cc

Islero 1968-1970 Lamborghini V12 3929 cc

Jarama 1970-1978 Lamborghini V12 3929 cc

Urraco 1970-1979 Lamborghini V8 2463 cc

Countach 1974-1989 Lamborghini V12 3929 cc

Silhouette 1976-1977 Lamborghini V8 2996 cc

Jalpa 1982-1989 Lamborghini V8 3485 cc

LM002 1986-1992 Lamborghini V12 5167 cc

Diablo 1990-2001 Lamborghini V12 5707 cc

Murciélago 2001-2005 Lamborghini V12 6192 cc

Gallardo 2003-2007 Lamborghini V10 4961 cc

Gallardo Spyder 2004- Lamborghini V10 4961 cc

Murciélago Roadster 2005- Lamborghini V12 6496 cc

Gallardo SE 2006 Lamborghini V10 4961 cc

Murciélago LP640 2006- Lamborghini V12 6496 cc

Gallardo Superleggera 2007- Lamborghini V10 4961 cc

Reventon 2008-2008 Lamborghini V12 6496 cc

Gallardo LP560-4 2008- Lamborghini V10 5204 cc

Murciélago LP670-4 SuperVeloce 2009-2010 Lamborghini V12 6496 cc

Aventador LP700-4 2011- Lamborghini V12 6498 cc

Sesto Elemento 2011 Lamborghini V10 6582 cc

Huracán 2014 Lamborghini V10 5204 cc

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