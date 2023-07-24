Geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs, genç bir kadına sözlü tacizde bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kadına yapılan bu saldırıya tepki göstererek hemen harekete geçti.

Haber ajanslarının bildirdiğine göre, çevredeki vatandaşlar, tacizci şahsa karşı adalet arayışı içerisindeydi. Kısa sürede bir araya gelen kalabalık, yabancı uyruklu şahsa tekme ve yumruklarla darp etti. Ancak daha fazla şiddete maruz kalmasını önlemek isteyen diğer vatandaşlar, hemen müdahale ederek saldırganlığa engel oldular.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Ihlamurdere Caddesi'nde yaşanan bu olayın bir benzeri, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde de olaylı bir gözaltı yaşandı. Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına almak istedi. Ancak şahıs polise direnerek gözaltına gelmeyi reddetti. Ekipler, direnen kişiyi güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı ve karakola götürdü.