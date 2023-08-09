Laparoskopik ovaryan drilling nedir ne işe yarar?

Klomifen sitrata (CC) dirençli) PCOS olgularında, yumurtlama tedavisinin (ovulasyon indüksiyonunun) cerrahi yöntemi diatermi ile Laparoskopik Ovaryan Drilling (LOD) operasyonudur.

Bugün için, daha önceleri invaziv bir yöntem olarak kabul edilen ovaryan wedge rezeksiyonun yerine geçen bir cerrahi ovulasyon indüksiyonu yöntemdir.

LOD operasyonu; laser veya elektro-koter uygulanarak yumurtalık stromasında termal hasar meydana getirerek uygulanan cerrahi bir yöntem şeklidir. Drilling ile diatermi işleminin ardından, yumurtalık stromasında meydana gelen hasar ile foliküler mikro çevrede bulunan androjen hakimiyetini meydandan kaldırarak spontan-kendi kendine foliküler gelişimi sağladığı tahmin edilmektedir.

LOD Riski var mıdır?

LOD çoğul hamilelik ve yumurtalık hiperstimülasyon (OHSS) riski meydana getirmediğinden dolayı, PCOS olgularında cazip bir tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Ancak cerrahi müdahalenin yapılması esnasında, meydana gelebilme olasılığı bulunan risklerin göz önünde bulundurulması gerekir.

LOD, deneyimli ve eğitimli ekibe ihtiyaç duyulan bir operasyondur. Batına 3-üç adet batına giriş yeri kullanılan teknikle yapılmalıdır. Optimal iyi bir sonuç alabilmek amacı ile özel tasarlanmış bir ovaryan diatermi iğnesi (Rocket of London) ile 5 saniye süre ile 30 watt akım kullanılarak, her bir yumurtalığa anti-mezenterik yüzden girilerek 4 veyam5 adet delik açılması gerekir. LOD ile diatermi işlemi tek yumurtalığa (unilateral) veya 2 yumurtalığa birden de (bilateral) uygulanabilir.

Diatermi uygulanarak gerçekleştirilen drilling işleminin ardından, adezyon yapışıklıklarını en aza indirmek ve yumurtalıkları soğutarak komşu dokularda çok fazla ısınma ile alakalı olarak meydana gelen hasarların önüne geçebilmek için, Hartmann’s solüsyonu ile yıkama veya douglasa İcodextrin uygulanması gerekir. yumurtalığın üzerinde bulunan termal hasar daha fazla geliştikçe, peri-ovaryan adezyon-yapışıklık riski de otomatikman artar. Agresif yapılan drilling uygulamalarında prematüre ovaryan yetmezlik riski artar.

LOD operasyonu esnasında, lazer veya elektro-koter uygulanarak drilling (iğne ile delme) yapılmasında yumurtalık veya hamilelik oranları bakımından herhangi bir farkı bulunmaz.

LOD sonrası hamilelik oranı nedir?

Polikistik over sendromu olgularında uygulanan Laparoskopik Ovaryan Drilling (LOD) operasyonunun ardından meydana gelen yumurtlama oranı, yaklaşık % 70 ile % 94 ve kendi kendine hamilelik elde etme şansı ise, yaklaşık % 60 ile %70 arasıdır.

LOD operasyonu sonrası CC-klomifen sitrat ile yumurtalık indüksiyonu, yapılan olgularda % 70 ile % 80 yumurtlama ve % 60 civarında hamilelik elde edildiği rapor edilmiştir.

LOD operasyonunun hasta üzerinde ki etkileri nelerdir?

LOD operasyonu esnasında uygulanan diatermi ile beraber, yumurtalık dokusunun onarılması ile kan serum LH ve Testosteron seviyelerinde azalma olduğu ortaya çıkmıştır. Serum LH hormon seviyelerinin azalması ile beraber hamilelik elde etme şansı artarken, abortus-düşük oranları azalır.

LOD operasyonunun ardından, kısa dönem (1 yıldan daha az) orta dönem (1 yıl ile 3 yıl arası) ve uzun dönemde (4 yıl ile 9 yıl arası) ortalama serum LH, Testosteron seviyelerinde, LH/ FSH oranlarında ve serbest androjen düzeylerinde göz ile görülür bir azalmanın olduğu saptanmıştır. Yumurtalık volümünün normal boyutlara gelmesine yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar sonucunda yararlı hormonal ve morfolojik etkilerin 9 yıl boyunca devam ettiği de belirtilmiştir.

Çok aşırı kilosu olan, belirgin hiperandrojenizmi olan ve kısırlık süresi uzun olan olgularda LOD operasyonuna verilen cevap düşüktür.

3 ay boyunca gonadotropin kullanılan olgular (yumurtalık uyarıcı ilaç kullanımı) ile LOD uygulanan hastalar arasında yumurtlama ve hamilelik oranları bakımından herhangi bir fark olmadığını ortaya çıkaran bir çok çalışma bulunmaktadır.

Kimler LOD yaptırmalıdır?

Gonadotropinler ile beraber yumurtalık indüksiyonu veya IVF tedavi yöntemlerinin maliyetini karşılayamayacak veya tedavi kontrollerini düzenli yürütemeyecek hastalara uygulanması tavsiye edilmektedir.

LOD operasyonunun avantajları nelerdir?