Çanakkale’nin Lapseki ilçe belediyesinde personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Atilla Öztürk, personelle bayramlaşarak, Ramazan Bayramını kutladı.

Lapseki Belediyesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Belediye Başkanı Atilla Öztürk, belediye meclis üyeleri, belediye personeliyle tek tek tokalaşıp, Ramazan Bayramını kutladı. Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Atilla Öztürk, belediye meclis üyelerimizin de katılımıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye personelimiz ile bayramlaştı" ifadelerine yer verildi.