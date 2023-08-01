Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi tarafından Çınaraltı meydanında ve Belediye Hizmet Binası önünde aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayı dolayısıyla Lapseki Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Aşure İkram Etkinliği Öğle namazı sonrasında Çınaraltı meydanında ve Lapseki Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Çınaraltı Meydanında ve Lapseki Belediyesi Hizmet Binası önünde Öğle namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramın da bulunarak Muharrem ayını tebrik etti.

Çınaraltı Meydanında Muharrem Ayı duası yapmasıyla başlayan etkinliğe, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz, Ak Parti ilçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kafadar, Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt, Necdet Çelik, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara aşure dağıtan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Muharrem ayı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure dağıtımı gerçekleştirdik. 5 bin kişilik olarak hazırladığımız aşurelerimizi ilçemizde belediyemiz önünde ve Çınaraltı meydanında vatandaşlarımıza ikram ettik. İnşallah aşurenin zenginliği, ülkemizin tadı ve bereketi olsun. Muharrem ayının ve aşure gününün ümmete birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini rabbimden diliyorum" dedi.