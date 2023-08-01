Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında; "Kamu çalışanlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada halihazırda çalışan ve emekli olan 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-25 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını kamu görevlileri konfederasyonumuz ve 11 hizmet kurulunda kurulu sendikalarımızla yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerini başlıyorum. Müzakerelerin hayırlara vesile olmasını değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın büyük çabası ile Türk devletleri teşkilatı çatısı altında 2 gün önce Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Çalışma hayatı ile sendikal faaliyetlerde birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. Kıymetli katılımcılar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda ülkemizde eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden teknolojik yatırımlara, adaletten güvenliğe enerjiden sosyal politikalara, sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar her alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bizler yine milletimizden aldığımız yetki ve güçle AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek bir yönetim anlayışını benimsedik. Kamu yönetim sistemimizi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, en son teknolojilerle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilir bir katılımın olduğu yönetim anlayışı ile geliştirdik. Ülklemizin ilçe, belde ve köylerinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini hızlı ve etkin bir şekilde sunmayı başardık. 2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisi ülkemizi olumsuz etkilemiştir. Pandemi döneminde kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağladık. Kısa çalışma ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik.

"HİZMET KOLLARINDA ÇALIŞAN KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Tüm bu başarıların arkasında sayıları 5 milyona yaklaşmış bulunan kamu görevlisi ordumuz bulunmaktadır. Pandemi, deprem, sel gibi olağanüstü afetlerde kamu çalışanlarımızın büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarına tanık oldu. Afet durumunda kamu hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu da gördük. Sizlerin huzurunda büro, bankacılı ve sigortacılık hizmeti, eğitim öğretim ve bilim hizmetleri, yerel yönetim hizmetleri, basın yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, enerji sanayi ve madencilik hizmetleri gibi hizmet kollarında çalışan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 6-7 şubat tarihinde ülke olarak büyük depremler yaşadık. Depremlerin neden olduğu tahribatlar hepimizi derinden etkilemiştir. Devletimiz kayıpların haricinde her şeyin üstesinden gelebilecek güçtedir. Dünyaya örnek olabilecek büyük bir sosyal dayanışma ile yaralarımızı hep birlikte sardık. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, AFAD personelimiz, basın ve medya çalışanlarımız, gönüllülerimiz ile kısa sürede gelişmiş birçok ülkenin altından kolayca kalkamayacağı afetin üstesinden gelmeyi başardık.

"KAMU ÇALIŞANLARIMIZLA BAŞARDIK"

Ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Toparlanma ve normalleşme sürecine kısa sürede uyum sağladık. Bunu kamu çalışanlarımızla başardık. Kamu personeli ve sisteminin ülkemizin kalkınma ve büyümesindeki rolünün önemli olduğu bilinci ile, eğitim, sağlık, din hizmetleri ve kamusal alanda personel sayımızı sürekli olarak artırdık. Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik. Birlikte yönetim anlayışı ile karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75 örgütlenme oranı gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra siz sendikalarımızın önemli katkıları bulunmaktadır. Her bir kamu görevlimiz gibi kamu görevlilerimizi temsil eden kamu görevlileri sendikamız ve başkanları da bizim için çok değerlidir.

"TOPLU GÖRÜŞMEDEN TOPLU SÖZLEŞMEYE GEÇİLMİŞTİR"

AK Parti hükümetlerimizi döneminde gerçekleştirilen reformlardan biri de demokrasimizin gelişimine yadsınmayacak katkılar sunan, yapılan köklü anayasal ve reformlar olmuştur. Öncelikle 2002 yılından sonra kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikleri hayata geçirdik. En önemlisi kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile belirlenmesine imkan sağlayan 2012 yılında yapılan yasal düzenlemedir. 2010 yılında anayasamızdaki düzenleme ile mali ve sosyal hakların belirlenmesinde toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçilmiştir. Artık bu masada alınan kararlar toplu sözleşme metni olarak kamu personel sistemimizle doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış bulunuyor. Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde kurum idari kurullarını etkin hale getirdik. Aday memurlara sözleşmeli ve geçici personele kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı tanıdık. Kamu görevlileri sendikalarının Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu ve Sosyal Güvenli Kurulu yönetim kurulunda temsil edilmesini sağladık.

2002'de 2.5 milyon olan personel sayımız bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumdadır. Niteliksel olarak kamu personel sistemimizi geliştirmeyi hedefledik. Milli gelir artışı ile birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı artırdık. 2002'de personel giderlerinin bütçe içindeki payı yüzde 18 iken bugün bu rakam yüzde 27'yi aşmış durumdadır. Dünyada yaşanan çatışmalar, afetler, enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ülkemizi olumsuz etkilemiştir. Yangınlar, sel ve depremler gibi birçok doğal afet yaşanan ekonomik sosyal sorunların mali yükünü daha da artırmıştır. Hükümetimiz emekçileri, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçe imkanını zorlayarak gerekli adımları atmıştır. Kamu görevlilerimiz ücretlerinde aylık kat sayı artışı ve enflasyon farkı ile yüzde 17.55 olan artışa ilaveten seyyanen net 8 bin 77 TL'lik refah payı artışı yaptık. 2002 yılında 392 TL olan memur maaşını reel olarak yüzde 266 artışlar 22 bin 17 TL'ye çıkardık. En düşük devlet memuru maaşını temmuz ayında yüzde 86 oranında 2023 yılında kümülatif olarak yüzde 141 artırdık. 21 yılda insanı merkeze alan sosyal politikalarımızla sosyal devletin varlığını sürekli güçlendirdik. 6'ncı dönem toplu sözleşme süresinde maaş artışlarını toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. 6'ncı dönem toplu sözleşme süresinde normal artışlar enflasyona ilaveten refah payı verilerek çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.