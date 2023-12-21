Çanakkale’nin Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının inşaatı hızla devam ediyor. Binanın Şubat ayı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Lapseki sahil bandında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapımına devam edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bina inşaat çalışmalarını İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ziyaret etti.

İnşaatın gidişatı ve konumu hakkında çalışanlardan bilgi alan İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendi binası yok idi, ilçe içinde bir alanda birkaç yıldır hizmet veriyordu. Bakanlık tarafından yapımına başlanan şık bina 2024 şubat ayından bitirilmesi hedeflendiğini çalışanlardan öğrendik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kendi yerine geçtiğinde çok rahatlamış olacak bunun yanında vatandaşlarımızda işlerini kolay bir şekilde yaptırmış olacak”dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ise, ”İnşaatı hızla devam eden, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası 362 metre oturma alanı, inşaat alanını gezdiğimizde yetkililerden edindiğimiz bilgi çerçevesinde şubat ayı sonlarında bitirilmesi hedeflediğini öğrendik. Lapseki ilçemiz geçimini bitkisel hayvansal ve su ürünlerinden karşılayan bir ilçemizdir. Türkiye’de şeftali üretiminin birincisi Çanakkale’yi birinci yapan ilçede Lapseki’dir. üretilen tüm ürünleriyle bir değer olan ve bu değeri üreticilerle birlikte koordine eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüdür” şeklinde konuştu.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "2 bine yakın Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticisi ile 500 yakın kayıtlı gıda işletmesi ilaç yem gübre bayileri ve bunların denetiminden sorumlu, arazi satışı işlemleri yürüten Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni hizmet binası, çelik konstrüksiyon tek katlı deprem yönetmeliğine uygun içerisinde hizmet kalitesi açısından da Lapseki ve bölge uygun özellikler ve örnek nitelik taşıyacağı aşikârdır. Yapım işi ve diğer tüm iş ve işlemleri Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler bünyesinde yürütülmekte Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da bu iş ve işlemler koordine edilmektedir. Şimdiden ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" denildi.