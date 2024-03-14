Bilecik’in Bozüyük ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan İlhan Emir isimli çiftçi, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı güçlükle üretim yaptığını söyledi.

Karaağaç Köyü, Kuş Tepe Mevkiinde 3 yıldır lavanta yetiştiriciliği yaptığını belirten İlhan Emir, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı üretim için kullandığı ekipmanlarını götürmekte zorlandığını söyledi. 3 yıldır aynı sorunla karşılaştığını ifade eden İlhan Emir; “Bölgemize hareketlilik getirecek projelerim var ama maalesef bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyorum. Destek projelerinden faydalanmam için en önemli sorunum ulaşım. Yol bozuk olması sebebiyle arazime ekipmanlarımı götürmekte zorluklarla karşılaşıyorum. Yaklaşık 1 kilometre yolumuz ağır vasıtalarla kullanılamaz haldedir. Yolun yapımı için yaptığım görüşmelerde İl Özel İdaresinin hizmet takvimine alınması gerektiğini öğrendim. Yetkililere sesimi duyuramıyorum. Bilecik valimize, Bozüyük kaymakamımıza seslenmek istiyorum. Ulaşım sorunumun çözülmesi için devletimizin desteğini bekliyorum” dedi.