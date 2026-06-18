Nergiz Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 19-20-21 Haziran tarihlerinde üç gün boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Altıeylül Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük lavanta bahçesi, morun en güzel tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunacak. Etkinlik alanında fotoğraf çekim noktaları, dekoratif çerçeveler, salıncaklar, nostaljik at arabaları ve dinlenme alanları yer alırken, doğa severler unutulmaz hatıralar biriktirme fırsatı bulacak.

Başkan Hakan Şehirli'den davet

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Lavanta Günleri'nin Altıeylül önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Başkan Şehirli, 'Nergiz Mahallemizde oluşturduğumuz lavanta bahçemiz her geçen yıl daha da gelişerek bölgemizin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Lavantaların eşsiz kokusu ve mor güzelliği eşliğinde düzenleyeceğimiz 4. Altıeylül Lavanta Günleri'nde komşularımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız. Doğayla iç içe vakit geçirmek, güzel hatıralar biriktirmek ve bu eşsiz atmosferi yaşamak isteyen tüm komşularımızı 19-20-21 Haziran tarihlerinde lavanta bahçemize bekliyoruz. Altıeylül'ün doğal güzelliklerini birlikte keşfedelim' dedi.

Üç gün boyunca etkinliklerle dolu program

Lavanta Günleri kapsamında ziyaretçiler için müzikle doğa yürüyüşleri ve fotoğraf etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklara yönelik oyun alanları ve lavanta temalı aktiviteler de etkinlik programında yer alacak. Doğanın huzur veren atmosferini eğlenceli etkinliklerle bir araya getirecek organizasyon, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Ayrıca mahalle sakinleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler de stantlarda sergilenerek satışa sunulacak. Altıeylül Belediyesi'nin doğa odaklı projeleri arasında yer alan Lavanta Günleri, bölgenin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra kırsal kalkınmayı desteklemeyi de hedefliyor. Mor lavantalarla kaplanan bahçeler, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

Lavanta Günleri için ücretsiz ulaşım desteği

Altıeylül Belediyesi, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkânı da sağlayacak. 19-20-21 Haziran tarihlerinde Tren Garı, SSK Durağı ve Adliye Durağı güzergâhından Lavanta Bahçesi'ne ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nden de gün boyunca ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek.