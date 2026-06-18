Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) yürütülen 'Fındık Küspesi Proteinlerinin Ohmik Destekli Isıtma ile Modifikasyonu ve Yapısal-Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi' başlıklı proje, fındık yağı üretiminden sonra geriye kalan fındık küspesini ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu üstleniyor, Bursiyer olarak ise Şükran Aşgın Uzun bulunuyor. Fındık yağı üretimi sırasında ortaya çıkan küspeler genellikle düşük değerli alanlarda kullanılıyor. Ancak uzmanlar, bu yan ürünün yüksek miktarda protein içerdiğini belirtiyor. BTÜ'de yürütülen çalışma kapsamında, fındık küspesindeki proteinlerin özel yöntemlerle ayrıştırılarak gıda sanayisinde kullanılabilecek niteliklere kavuşturulması amaçlanıyor.

Fındık atıkları bitkisel protein kaynağına dönüşecek

Araştırmada, fındık küspesinden elde edilen proteinlerin gıda ürünlerinde daha verimli kullanılabilmesi için çeşitli işlemler uygulanacak. Böylece bitkisel proteinlerin çözünme, karışım oluşturma ve ürün yapısını iyileştirme gibi özelliklerinin artırılması hedefleniyor. Projede 'ohmik destekli ısıtma' teknolojisini kullanacaklarını dile getiren Doç. Dr. Sarıcaoğlu, 'Bu teknoloji sayesinde proteinlerin yapısını daha kontrollü şekilde değiştirebileceğiz' dedi.

Gıda atıkları azalacak katma değer artacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte fındık işleme süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin daha etkin değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece hem gıda atıklarının azaltılması hem de Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın ekonomik değerinin artırılması amaçlanıyor. Elde edilecek sonuçların bitki bazlı gıda ürünleri ve alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesine de katkı sağlaması, sürdürülebilir gıda sistemleri ve çevre dostu üretim yaklaşımlarına destek sunması bekleniyor.

Rektör Çağlar'dan tebrik

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim odaklı araştırmaları desteklediğini belirterek, 'Tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Akademisyenimiz tarafından yürütülen bu proje, atık olarak görülen bir ürünün yüksek değerli bir gıda bileşenine dönüştürülebileceğini ortaya koyuyor. Çalışmanın, gıda sektörüne ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum' diye konuştu.