Kurucu Ülke: Fransa

Hangi Ülkenin: Türkiye (1988 yılında Türkiye satın aldı)

Kurucusu: George Amoual

Kuruluş Tarihi: 1985

Şehir: İstanbul

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Vahap Küçük

Alan: Hazır Giyim

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.lcwaikiki.com

LC Waikiki Hakkında Bilgi

LC Waikiki giyim firması, 1985 yılında Fransa’da kurulmuştur. Kurucusu George Amoual’dır. LC Waikiki giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Vahap Küçük’tür. Hazır Giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. LC Waikiki resmi sitesine www.lcwaikiki.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul merkezli mağaza zincirinde 22.000’den fazla çalışanı ve 31 Ülke’de 650 mağazası olan LC Waikiki, ismini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca “arkadaşlar” anlamına gelen “Les Copains” kelimelerinin baş harflerinden almıştır.

LC Waikiki Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

LC Waikiki Tarihi

LC Waikiki, 1988 yılında artan üretim ihtiyacını karşılamak için Türk şirketi Taha Tekstil ile çalışmaya başlamıştır. Taha Tekstil LC Waikiki’de yakaladığı başarı doğrultusunda yatırımlarını arttırarak büyümüş ve sonraki yıllarda kurulan yeni üretim şirketleri ile dünyanın önemli markalarına Fason üretimi yapan Taha Grup kurulmuştur.

1997 yılında grup, kendi markasını oluşturmak için araştırma çalışmaları yaparken Fransız LC Waikiki firmasını satın almaya karar vermiş ve LC Waikiki’nin dünyadaki tüm isim hakları Taha Grup’un olmuştur. Artık bir Türk Markası haline gelen LCWaikiki aynı yıl içerisinde Türkiye genelinde 21 mağaza ile hizmet vermeye başlamıştır.

2000 yılından itibaren perakendeci kimliğini ön plana alarak, sadece kendi mağazalarını açmaya yönelen LC Waikiki, koleksiyonlarını müşteri ile buluşturabileceği çağdaş mağazalar açma projesine hız vermiş ve gün geçtikçe mağaza sayısını katlayarak arttırmıştır. Değişik hayat tarzlarına hitap etmek isteyen LC Waikiki, 2000 yılında modayı takip eden 15 yaş üstü gençleri, XSIDE markası ile buluşturmuştur.

LC Waikiki’nin Türkiye’de Şubeleri Olan İller

Adana

Adapazarı

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gazianteep

Giresun

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

İzmit

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Kilis

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

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