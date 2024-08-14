Kurucu Ülke: Fransa
Hangi Ülkenin: Türkiye (1988 yılında Türkiye satın aldı)
Kurucusu: George Amoual
Kuruluş Tarihi: 1985
Şehir: İstanbul
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Vahap Küçük
Alan: Hazır Giyim
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.lcwaikiki.com
LC Waikiki Hakkında Bilgi
LC Waikiki giyim firması, 1985 yılında Fransa’da kurulmuştur. Kurucusu George Amoual’dır. LC Waikiki giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Vahap Küçük’tür. Hazır Giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. LC Waikiki resmi sitesine www.lcwaikiki.com adresinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul merkezli mağaza zincirinde 22.000’den fazla çalışanı ve 31 Ülke’de 650 mağazası olan LC Waikiki, ismini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca “arkadaşlar” anlamına gelen “Les Copains” kelimelerinin baş harflerinden almıştır.
LC Waikiki Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
LC Waikiki Tarihi
LC Waikiki, 1988 yılında artan üretim ihtiyacını karşılamak için Türk şirketi Taha Tekstil ile çalışmaya başlamıştır. Taha Tekstil LC Waikiki’de yakaladığı başarı doğrultusunda yatırımlarını arttırarak büyümüş ve sonraki yıllarda kurulan yeni üretim şirketleri ile dünyanın önemli markalarına Fason üretimi yapan Taha Grup kurulmuştur.
1997 yılında grup, kendi markasını oluşturmak için araştırma çalışmaları yaparken Fransız LC Waikiki firmasını satın almaya karar vermiş ve LC Waikiki’nin dünyadaki tüm isim hakları Taha Grup’un olmuştur. Artık bir Türk Markası haline gelen LCWaikiki aynı yıl içerisinde Türkiye genelinde 21 mağaza ile hizmet vermeye başlamıştır.
2000 yılından itibaren perakendeci kimliğini ön plana alarak, sadece kendi mağazalarını açmaya yönelen LC Waikiki, koleksiyonlarını müşteri ile buluşturabileceği çağdaş mağazalar açma projesine hız vermiş ve gün geçtikçe mağaza sayısını katlayarak arttırmıştır. Değişik hayat tarzlarına hitap etmek isteyen LC Waikiki, 2000 yılında modayı takip eden 15 yaş üstü gençleri, XSIDE markası ile buluşturmuştur.
LC Waikiki’nin Türkiye’de Şubeleri Olan İller
- Adana
- Adapazarı
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gazianteep
- Giresun
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- İzmit
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
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