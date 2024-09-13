LC Waikiki, Sanal Tasarım ve Planlama (Virtual Design and Planning-VDP) projesi ile dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım attı. İç kaynaklarla geliştirilen uygulama sayesinde ürün planlamadan tasarıma, mağazalardaki ürünlerin konumlamasından üretim süreçlerine kadar pek çok aşama üç boyutlu ortama taşınıyor.

Dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda iş süreçlerinin, müşteri ilişkilerinin ve organizasyonel yapının dönüşümü olarak gören LC Waikiki, bu kapsamda önemli bir çalışma olan Sanal Tasarım ve Planlama (Virtual Design and Planning- VDP) projesini hayata geçirdi. Tamamen iç kaynaklarıyla hazırladıkları ve hayata geçirdikleri VDP ile şirket, ürün planlama, üretim ve tasarım süreçlerini sanal bir ortama taşıyarak, üç boyutlu şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Planlamanın 2 boyutlu dünyası, perakendenin 3 boyutlu dünyasına entegre ediliyor

Yapılan açıklamaya göre VDP, ürün planlama ve tasarım süreçlerinin 3 boyutlu oyun motoru kullanılarak sanal bir ortama taşınması hedefi ile geliştirilmiş ve tamamen şirket kaynakları ile tasarlanmış bir yazılım. VDP ile 3 boyutlu bir dünyada üretim süreçleri yürütebiliyor, ürünler 3 boyutlu dünyada görülebiliyor. Ayrıca mağazaları da 3 boyutlu olarak görüntüleyebiliyor, bu sayede sezon öncesinde yapılan planların mağazada, gerçek ünitelerde nasıl gözükeceği önden test edilebiliyor. Bu doğrultuda VDP ile planlamanın 2 boyutlu dünyası, ürün ve perakendenin 3 boyutlu dünyasına entegre ediliyor. Bunu yaparken algoritmaların ve yapay zekanın yetkinliklerini kullanan şirket, VDP içinde bir ürünün nasıl gözükeceğini ya da ürüne ek görsel özellikler eklemeyi, üretken yapay zeka kullanarak yapabiliyor.

“VDP ile hataya yer yok”

Sezon öncesinde ürünleri 3 boyutlu dünyada görebilmenin olası hataları önlemek açısından iş sonuçlarının kalitesini artırdığını belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, “Sektörümüzün yapısı, ürünlerimizin çoğunun siparişinin satış döneminin çok öncesinde verilmesini gerektiriyor. Bu sebeple mağaza bazlı yapılacak tasarım ve planlama aktivitelerinin hatadan olabildiğince ayrıştırılması maliyet ve kar açısından bizim için vazgeçilmez olabiliyor. Süreçlerimize adapte ettiğimiz, Türkiye’de bir ilk olan VDP projemiz ile mağazalarda görsel düzenlemeden, ürün tasarımına iş süreçlerimize ve müşteri deneyimini artırmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

“Operasyonel verimlilik artacak”

Yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri analitiği ve e-ticaret platformlarının entegrasyonu gibi alanlarda attıkları adımların hem müşteri deneyimini geliştirmelerine hem de operasyonel verimliliği artırmalarına olanak sağladığına değinen Özer, özellikle müşteri beklentilerine hızla cevap verebilen pazaryeri platformları ve 3D ürün tasarımı gibi inovasyonların, dijital dönüşüm sürecinde önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Tüm bu çalışmalara ek olarak 800 kişilik teknoloji ekipleriyle yapay zeka özelindeki projelere devam ettiklerini söyleyen Özer, üretken yapay zeka kabiliyetlerini geliştirerek iş süreçlerinde optimizasyon ve yalınlaşmayı sağlama, maliyet iyileştirme ve verimlilik çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.