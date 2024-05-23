Moda dünyasının yeni dijital pazar yeri LCW.COM açıldı. Türkiye’de iyi alışverişin adresi olma misyonuyla hizmet vermeye başlayan pazar yeri, şu anda 380 markaya ve 210 satıcıya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye moda perakende sektörü markalarından LC Waikiki, lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle büyük bir pazar yerine dönüştürerek sektöre yeni bir soluk kazandırdı. Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan marka, sadece kendi e-ticaret sitesi lcwaikiki.com üzerinden satış yapmaya başladı. 3 yıllık sürede ürün satış rakamlarını ve ciro içindeki payını yükselten lcwaikiki.com, 2023 yılı itibarıyla farklı markaları da bünyesine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattı. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan pazar yeri, önümüzdeki dönemde yeni marka ve satıcıları da çatısı altına toplayarak binlerce ürünle büyümeye devam etmeyi hedefliyor.

Müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen platform; moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar grupları başta olmak üzere, sadece orijinal ürünleri kullanıcılarıyla buluşturacak.

“Daha Neler Neler” söylemiyle markalar ve satıcılar için yeni bir dijital vitrin haline gelmeyi amaçlayan platform, farklı kampanyalar ve ödeme kolaylıkları ile müşterilere avantaj sunacak.

‘‘Tüm paydaşlarımıza kazandıran bir yapıya büründük’

Pazar yeri dünyasına yepyeni bir oyuncu kazandırdıklarını belirten LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, “Şirket olarak her zaman iyi tanımaya çalıştığımız müşterilerimizin güvenilir ürünlere güvenilir bir platform üzerinden ulaşmalarını sağlamak ve müşteri deneyimini artırmak amacıyla LCW.COM’u hayata geçirdik. Platform üzerinde müşteri deneyim alanlarını yeniledik, arayüzleri kullanıcı deneyimine daha uygun hale getirdik. Site hızını artırırken gezinme kolaylığı, filtrelerde ve doğru ürün bulma algoritmalarında iyileştirmeler sağladık. LCW.COM dönüşüm sürecinde pazar yerinde bulunan markalarla güvene dayalı bir ilişki kurarken tüm paydaşlarımıza kazandıran bir yapıya büründük. Satıcılar için satış işlemini kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdik. Tüm bu süreçte önceliğimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için en iyi deneyimi sunabilmek oldu. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka liderliğinde alışveriş deneyimi sunuluyor

Pazar yerinin, yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını söyleyen Yiş, pazar yerine eklenen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasına olanak tanıdıklarını ifade etti. Yiş, “LCW.COM içerisinde yapay zeka tabanlı teknolojiler ve kişiselleştirmeye yönelik uygulamalarla fark oluşturmayı amaçlıyoruz. Örneğin, pazar yerine getirdiğimiz yeniliklerden biri müşterilerimizin tek tek yorum okumasının önüne geçen, sadece ürün yorumları üzerinden bedenlerine uygun öneriler getiren sistem oldu. Öte yandan yapay zeka kullanarak yorumları kategorize edebiliyor, yazılan yorumlardaki duygu durumunu tespit edebiliyoruz. Müşterilerimiz belirli bir etikete tıkladığında ilgili yorumları kolaylıkla görebiliyor. Bu uygulamamız ile ayrıca operasyonel olarak insan gücüyle yapılan bu iş kaleminden zaman tasarrufu sağlanıyor. ‘Özellik etiketleme’ uygulamamız ile de ürün özellikleri görsel taranarak etiketleniyor. Yapay zeka sayesinde ürün açıklamalarına editoryal içerik ekleyebiliyoruz. Bu sayede ürün özellikleri ve görseli eklendiğinde, ürün açıklaması da anında yazılıyor. Önümüzdeki süreçte müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle, onların keyifle ve güvenle alışverişlerini sağlamaya yönelik CRM uygulamalarımızı ve kişiselleştirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hali hazırda kullandığımız dijital stil danışmanımız Elsiva gibi yapay zeka uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Yorum, içerik ve görsellerde daha akıllı gösterimlere yer vereceğiz” dedi.