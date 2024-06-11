Hazır giyim markası LC Waikiki, bu Kurban Bayramı’nda da her bir aile üyesi için trend bayramlıklar sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, Kurban Bayramı’nı özel ürünleriyle karşılıyor. Bayramın coşkusunu ve şıklığını bir araya getiren marka, her yaştan ve her tarzdan kullanıcıya hitap ediyor.

Yapılan açıklaya göre, sezonun en gözde trendlerini yansıtan ürünleriyle bayramı karşılayan LC Waikiki, kadınlara zarif elbiseler, tunikler, pantolonlar ve keten kombinlerle bayram şıklığını yaşatıyor. Erkekler için ise şık polo yaka tişörtler, yazlık pantolonlar ve gömlekler, bayram günlerinin sıcaklığında hem konfor hem de stil sunuyor. Bayramın neşesini en çok yaşayan çocuklar için ise rengarenk baskılı elbiseler, şort tişört kombinleri ve favori çizgi film karakterlerinin yer aldığı takımlar ile bayramın her anı eğlenceye dönüşüyor. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı ve gülümsemelerini artıran bu tasarımlar, bayramı unutulmaz kılıyor.

Bayramlaşmanın ve hediyeleşmenin keyfini yaşatan marka, her bütçeye uygun, şık ve tarz bayram hediyeleri ile sevdiklerinizi mutlu etmeyi kolaylaştırıyor. Bu bayramda da "Bayramlar Var İyi Ki!" dedirten marka, şıklığı, rahatlığı ve kaliteyi bir araya getirerek bayramınızı unutulmaz kılmayı hedefliyor.

Markanın birbirinden tarz kadın-erkek ve çocuk-bebek giyim ürünleri, markanın mağazalarında ve lcw.com’da bayrama özel fiyatlarla sunulduğu belirtildi.