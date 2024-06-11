Eski tip sürücü belgeleri için belirlenen geçerlilik süresi açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin dikkatini çekti. 2016 yılı öncesinde alınmış olan ehliyetlerin kullanım süresi 31 Aralık 2024 tarihinde dolacak. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler yenilenmezse geçersiz hale gelecek.

Vatandaşlar, ehliyetlerini yenilemek için belirlenen süre olan 31 Aralık 2024 tarihine kadar işlemlerini tamamlamalı. Ehliyet yenileme sürecinde, randevular Alo 199 hattı, e-Devlet sistemi veya https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir ve gerekli evraklar bu randevular kapsamında teslim edilebilir.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, son dönemde yaşanabilecek yoğunluk ve olası mağduriyetleri önlemek için vatandaşların işlemlerini erkenden başlatmalarını önerdi. Yılın son aylarında birikme yaşanmaması adına, başvuruların geciktirilmemesi gerektiği vurgulandı.