2 puanı bulunan Sevilla, 5 puanlı Lens ile Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Sevilla maçı 12 Aralık Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.