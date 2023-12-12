Returnal, Finlandiyalı geliştirici Housemarque’tan PS5’e özel bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur.

Bu İade kılavuzunda, oyundaki her şeyin üzerinden geçeceğiz. Tüm Kupaları nasıl kazanacağınızı ve Platini nasıl alacağınızı açıklayacağız. Ayrıca tüm silahlar ve eşyalarla ilgili temel bilgileri ana hatlarıyla açıklayacağız, size tüm patronları ve onları nasıl yeneceğinizi anlatacağız ve yeni başlayanlar için bazı genel ipuçları ve püf noktaları sunacağız. Nasıl ölmeyeceğiniz, öldüğünüzde ne kaybedeceğiniz ve günlük meydan okuma modunun nasıl açılacağı konusunda çok sayıda tavsiye içeren rehberlerimiz var.

Not: Bu kılavuz devam eden bir çalışmadır. Oyunun doğası gereği, henüz kesinlikle her şeyi keşfetmedik, bu yüzden Returnal’ı keşfetmeye devam ederken tekrar kontrol etmeye devam edin. Ek olarak, aşağıdaki metin ve ilgili kılavuzlarda hafif spoiler olabilir.

Returnal Kılavuzu: Tüm Silahlar, Alt Ateşler ve Silah Özellikleri

Returnal’da, deneyim boyunca keşfedeceğiniz birkaç temel silah var. Bununla birlikte, bu silahlar rastgele alternatif ateşler ve işleri değiştiren özelliklerle gelecek. Aşağıda, bulabileceğiniz olası alternatif ateşlerin ve silah özelliklerinin yanı sıra tüm silahları listeledik.

Returnal Silahları

Returnal, her biri farklı menzile, atış hızına ve daha fazlasına sahip 10 temel silaha sahiptir. Not: Oyun sırasında onları bulduğumuz ilk yerleri listeledik. Oyunun yapısının rastgele doğası gereği çeşitli silahları farklı yerlerde bulabilirsiniz.

Modified Sidearm SD-M8

Bu bir tabanca ve Returnal’da bulacağınız ilk silah. Aynı zamanda her koşuya başladığın silahtır. Her seferinde bir mermi atabilir veya sabit ancak yavaş sürekli ateş için tetiği basılı tutabilirsiniz.

Tachyomatic Carbine

Bu uzaylı bir silahtır, ancak işlevi bir saldırı tüfeğine eşdeğerdir. Tamamen otomatiktir, yani düzgün bir hızda sabit bir tur akışı için tetiği basılı tutabilirsiniz.

Spitmaw Blaster

Başka bir uzaylı silahı, bu silah bir av tüfeğine benziyor. Geniş yayılımı ile yakın mesafede en etkilidir.

Hollowseeker

Bu başka bir makineli tüfek türü silahtır, ancak Tachyomatic Carbine’dan çok daha yüksek ateş oranına sahiptir.

Thermogenic Launcher

Esasen bir roketatar. Aynı anda üç roket fırlatır. Güçlü ama yavaş ve soğuması gerekmeden önce sadece üç atış.

Rotgland Lobber

Bu, asit damlalarını ateşleyen uzaylı bir silahtır. Tetiği ne kadar uzun süre basılı tutarsanız, çekimler o kadar uzağa gider. Asit zamanla düşmanlara zarar vermeye devam edecek.

Electropylon Driver

Bu silah, yüzeylere veya düşmanlara yapışan direkler gönderir. Enerji direkler arasından geçerek menzilleri dahilinde hasar verir. Kısa bir süre sonra direkler kaybolur.

Dreadbound

Bir bumerang gibi kendisine geri dönen birkaç parça ateşleyen benzersiz bir silah. Bu silahla Aşırı Yükleme fırsatı yoktur, ancak hedefinize ne kadar yakınsanız, mermileri o kadar hızlı ateşleyebilirsiniz.

Pyroshell Caster

Bu güçlü silah, düşmanlara yapışan ve bir saniye sonra patlayan mermileri ateşler.

Coilspine Shredder

Başka bir uzaylı silahı, bu, düşmanlardan ve yüzeylerden seken diskleri ateşleyen bir silahtır. Bu bir şarj silahı – tetiği ne kadar uzun süre tutarsanız, atışlar o kadar güçlü olur.

Atropian Blade

Bu, onu bulduğunuzda her çalıştırmada yanınızda kalan kalıcı öğelerden biridir. Square ile eşleştirilen bu kılıç silahı size güçlü bir yakın dövüş saldırısı sağlar.

Alternatif Silahlar

Blast Shell: Çarpma anında patlayan bir patlayıcı.Doombringer: Yolundaki her şeye zarar veren ve çarpma anında patlayan büyük bir enerji topu. Daha güçlü bir atış yapmak için hücum edin.Horizontal Barrage: Yatay bir düzende ateşlenen bir mermi voleybolu.Killsight: Zayıf noktalara ekstra hasar vermek için yakınlaştıran tek atış.Proximity Mine: Düşmanlar yaklaştığında patlayan bir patlayıcı.Shockstream: Sürekli bir elektrik akışı.Tendrilpod: Zarar veren dallara dönüşen takılabilir bir kapsül.Trackerswarm: Hedeflenen düşmana odaklanan bir böcek yaylımı.Vertical Barrage: Dikey düzende ateşlenen bir mermi voleybolu.Voidbeam: Tek bir hedefte tutulursa artan hasar veren uzun, sürekli bir ışın.

Silah Özellikleri

Her silah (Atropian Kılıcı dışında) bir dizi Özelliğe sahip olabilir. Bu Özellikler, silahlara onları savaşta daha güçlü kılan ek etkiler sağlar. Silah yeterliliğiniz arttıkça (aşağıya bakın), bulacağınız daha fazla özellik gelecekteki silahlara sahip olabilir. Bir silahta yeni bir Özellik keşfettiğinizde, yeterince düşmanı öldürene kadar kilitlenir. Bundan sonra, Özellik aktif hale gelecek ve sonraki silahlarda rastgele bulunabilecek. Yeterliliğiniz arttıkça daha yüksek Özellik seviyeleri de bulabilirsiniz. Özellikler bir araya toplanır ve her türlü ilginç kombinasyonla sonuçlanır. Keşfedilecek 90 Özellik var. Şimdiye kadar bulduklarımız şunlardır:

Returnal:Kaynaklar, Eşyalar, Parazitler, Eserler ve Daha Fazlası

Returnal’de, her koşuyu çok çeşitli yararlı ve zararlı etkilerle artırabilecek çok çeşitli öğeler ve kaynaklar vardır. Aşağıda, bilmeniz gereken bazı oyun öğeleri ve sistemlerinden bahsedeceğiz.

Silphium and Resin

Silphium, temel sağlık yenileme öğenizdir. Sağlık çubuğunuzun bir kısmını veya takım bütünlüğünü geri yükler. Sağlığınız doluysa Silphium, Silphium Resin olur. Reçine ürünleri, sağlık çubuğunuzun boyutunu artırmaya doğru gider. Başka bir deyişle, canınızı biraz canlandıracakları veya maksimum sağlığınızı artırmaya yardımcı olacakları için her zaman yapabildiğiniz zaman sağlık eşyaları alın.

Obolites

Obolitler, Returnal’ın para birimlerinden biridir. Bunlardan yüzlerce tanesini mağlup düşmanlardan veya çevredeki sarı kristallerden elde edeceksiniz. Obolitler koşular arasında kalmaz, bu yüzden yapabiliyorken onları kullanın. Fabrikatörlerde faydalı eşyalarla takas edilebilirler.

Ether

Eter başka bir para birimidir. Onunla Obolites arasındaki fark, Ether’in koşular arasında sizinle kalmasıdır. Obolitlerden daha nadirdir, ancak belirli teknolojiyi etkinleştirmek, Kötü Huylu öğeleri temizlemek (aşağıya bakın) veya Cthonos’ta yeni öğelerin kilidini açmak (aşağıya bakın) gibi çeşitli şeyler için kullanılabilir.

Keys

Tahmin edebileceğiniz gibi, Anahtarlar bir şeylerin kilidini açar. Her koşuda, açılması için bir Atropian Anahtarı gerektiren kilitli kapılar veya sandıklarla karşılaşacaksınız. Yeni biyomlara erişmek için gereken özel Anahtarlar da vardır.

Calibrators

Kalibratörler bir Artefakt türüdür (aşağıya bakın) ancak oldukça yaygın olarak bulunurlar. Bu eşyalar silah becerinizi artırır (aşağıya bakın), bu da bulduğunuz silahların gücünü artırır.

Artefacts

Artefaktlar, size her türlü yararlı efekt ve stat çizme sağlayan özel eşyalardır. Bunlar toplandıktan sonra koşunuzun süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Bazı örnekler, düşmanların öldüklerinde daha fazla Obolit düşürdüğü anlamına gelen Obolite Extractor veya adrenalin seviyesi sıfırlanmadan önce ek bir darbe almanızı sağlayan Adrenalin Enhancer’ı içerir (aşağıya bakın).

Malignant Items

Bazen eşyalar ve sandıklar Kötü huylu olabilir. Bu, söz konusu eşyanın bir giysinin arızalanmasına neden olma şansı olduğu anlamına gelir. Yeterli Eteriniz varsa malignite temizlenebilir ve bu da riski ortadan kaldırır.

Parasites

Parazitler, oyunda ilerledikçe bulacağınız canlı organizmalardır. Donandıklarında, üzerinizde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olacaktır. Örneğin, bir Parazit, düşmanların daha iyi eşyalar düşürmesine neden olabilir, ancak eşzamanlı olarak, eşya toplamanın size zarar vermesini sağlar. Bir Parazit kuşanmadan önce, bu etkileri görebilir ve risk almak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Aynı anda birden fazla Paraziti kuşanabilirsiniz.

Cthonos

Cthonos, kaza mahallinde bulunan yaşayan bir kuledir. Aktif hale geldikten sonra (oyunun oldukça erken döneminde), biraz Ether harcayabilirsiniz ve Cthonos size yepyeni bir eşya veya eser sunacaktır. Bu, onu bir sonraki çalıştırmanıza almanıza izin verir ve ayrıca yeni öğeyi genel seçime ekler, yani sonraki çalıştırmalarda rastgele görünebilir.

Returnal:Adrenalin Seviyesi, Aşırı Yük, İstatistikler, Kalıcı Yükseltmeler ve Daha Fazlası

Returnal’da keşfedilecek çok sayıda istatistik ve oyun mekaniği ile gözden geçirilecek çok şey var. Aşağıda, bunları özetleyeceğiz.

Adrenaline Level

Adrenalin seviyeniz bir çeşit kombo ölçerdir (yukarıdaki resimde daire içine aldık). Kendinize zarar vermeden üç düşmanı her öldürdüğünüzde, adrenalin seviyeniz maksimum 5 seviyesine yükselir. Eğer vurulursanız, adrenalin seviyeniz sıfırlanır. Her seviye, daha büyük gibi bazı güzel faydalar sağlar. Overload penceresi (aşağıya bakın), duvarların arkasından düşmanları görme yeteneği ve daha fazlası.

Overload

Aşırı Yükleme mekaniği, aktif yeniden yüklemeye benzer. Silahınızın enerjisini tüketirseniz, soğuması için bir saniyeye ihtiyaç duyacaktır. Bu olduğunda, ekranın ortasında bir sayaç belirecektir. Sayaç soldan sağa doğru çalışacak ve ortada küçük bir pencere olacak – bu aralıktayken R2’ye basarsanız (sayaç sarıya döner), soğuma süresi sona erecek ve bir Aşırı Yükleme yapmış olacaksınız.

R2’ye çok erken veya çok geç vurarak bir Aşırı Yüklemede başarısız olursanız, bekleme süresi biraz daha uzun sürecektir.

Takım İstatistikleri

Her koşuda öğeler, eserler ve daha fazlasını elde ettiğinizde etkilenecek birkaç istatistik var. Nispeten açıklayıcılar, ancak her birini hızlı bir şekilde gözden geçirelim.

Silah Hasarı: Mevcut silahınızın verdiği hasar miktarı.Koruma: Savunmanız. Daha düşük koruma, daha fazla hasar almanız anlamına gelir ve bu böyle devam eder.Yeterlilik Oranı: Silah yeterlilik ölçünüzün oluşturduğu seviye.Onarım Verimliliği: İyileştirme öğeleri ne kadar etkiliAlt-Fire Cooldown: Silahınızın alt-ateşinin yeniden şarj olması ne kadar sürer.

Kalıcı Ekipman

Dönüşte öldüğünüzde, elde ettiğiniz maddi malların çoğunu kaybedersiniz. Ancak, bunları aldıktan sonra yanınızda kalacak bazı eşyalar ve ekipmanlar vardır. İşte sonunda sahip olacağınız her şey:

Atropian Silah Şarj Cihazı: Silahlarda alt ateş modlarını kullanmanıza izin verir.Hermetik Verici: Harita üzerinde hızla hareket etmek için Translokatörleri kullanmanıza izin verir.Icarian Grapnel: Yükseltilmiş platformlara ve büyük boşluklara kadar tırmanmanızı sağlayan bir kanca görüntüsü.Atropian Blade: Düşmanlara hasar vermek ve çevredeki kırmızı sarmaşıkları ve diğer şeyleri kesmek için bir yakın dövüş silahı.Hadal Balastları: Selene’nin bacaklarına takılan ve su altı alanlarını keşfetmesine olanak tanıyan cihazlar.Delphic Visor: Bunlar Selene’nin kaskına takılır ve daha önce görünmeyen küreleri görmesini sağlar. Bu küreler vurulduğunda gizli platformları ortaya çıkarır.Promethean İzolatörler: Bu kol parçaları, parlayan kırmızı havuzlarda zarar görmeden yürümenizi sağlar.Ev Anahtarı: Zaman zaman ortaya çıkan gizemli Ev’e girmek için kullanılan bir anahtardır.Crimson Key: Crimson Wastes biyomuna erişim sağlayan Crimson Gateway’i açar.Fractured Key: Fractured Wastes biyomuna erişim sağlayan Fractured Gateway’i açar.Sunface Parçaları: Eninde sonunda bunları toplamanız gerekecek.

Fabricators

İmalatçılar esasen Returnal’daki mağazalardır. Bunları kendi başlarına veya yukarıdaki resimde olduğu gibi bir grup içinde bulabilirsiniz. Topladığınız Obolitler karşılığında size stat güçlendirmeleri, sarf malzemeleri ve eserler sağlarlar.

Xeno-archives

Xeno arşivleri mavi parçacıklarla dolu büyük odalardır. Parçacıklara yaklaştığınızda, bir zamanlar gezegeni işgal etmiş olan eski uzaylı ırkının 3 boyutlu görüntülerini ortaya çıkarmak için bir araya gelecekler. Biraz daha anlatı bağlamı sağlarlar ve Kupa listesini tamamlamak istiyorsanız onları bulmak isteyeceksiniz.

Ksenoglifler ve Şifreler

Ksenoglifler, yabancı sembollerle yazılmış taş tabletlerdir. Bunları çevirmek için tarayabilirsiniz, ancak Şifreler olmadan fazla ileri gidemezsiniz. Xenoglyph Ciphers, belirli alanlarda bulunabilen parlak kırmızı sembollerdir, bu yüzden keşfederken gözlerinizi bunlardan ayırmayın.

Reconstructors

Yeniden yapılandırıcılar, bir koşu boyunca ilerlemenizi kaydedecek ve sizi ölümden geri getirerek devam etmenizi sağlayacak güçlü cihazlardır. İkinci bir şans elde etmenin tek yollarından biridir ve bulduğunuzda onları çok değerli kılar. İşin püf noktası, bir Yeniden Yapılandırıcıyı etkinleştirmek için 6 Ether’e ihtiyacınız olacak.

Kapıların Arkasına Kilitlenen Öğeler

Bir kapının arkasında (sol üstte) kilitlenmiş bir eşya veya sandıkla karşılaşırsanız, endişelenmeyin. Kapıyı kolayca açabilir ve içerideki güzelliklere ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir düğmeyi aramak (sağ üstte) ve onu çekmek. Bu kapıyı kaldıracak ve hey presto.

‘Gizli’ Alanlar

Arada sırada bu sarı küreleri görebilirsiniz. Birine kadar yürürseniz, zemin kırılır ve gizli bir alana düşersiniz. Bunlar çok faydalı olabilir, ancak sizi bazı düşmanlara karşı da zorlayabilir. Returnal’ın diğer birçok yönü gibi, bu alanlar da biraz kumar oynar, ancak çoğunlukla sonunda karşılığını alırlar.

Altın Düşmanlar

Bu altın düşmanlar sizden kaçacak ve sonunda kazacaklar, ancak onlara izin vermeyin! Onlara saldırın ve onları öldürün, çünkü toplamanız için çok sayıda Obolit yayınlarlar. Hatta kaza mahallinde bile ortaya çıkabilirler.

Kırılabilir Duvarlar

Yukarıda resmedildiği gibi bir duvara rastlarsanız, sadece yürüyerek geçmeyin; Bunlar kırılabilir. Yakın dövüş saldırınızı kullanarak bu kırılgan duvarı yıkabilir ve bazı yararlı öğeler içerebilecek gizli bir alanı ortaya çıkarabilirsiniz.