Türkiye’nin önde gelen İHA platform üreticisi Lentatek, tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürün ve sistemlerini Efes-2024 müşterek tatbikatında yerli ve yabancı yetkililerin beğenisine sundu.

Türkiye’nin önde gelen müşterek tatbikatı olan Efes-2024, İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenleniyor. İnsansız ve otonom sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, uzay teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri alanlarında Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Lentatek, tatbikat kapsamında tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, son teknolojiye sahip ürün ve sistemlerini sergiliyor.

Şirket, 50 ülkeden bin 500’ü aşkın yabancı askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, görüş hattı ve ufuk ötesi görüş hattı haberleşme kabiliyetleri ile anlık hedef tespit, takip ve imha özelliğine sahip ileri teknolojik İHA sistemi SAR radarlı KARAYEL, gece ve gündüz şartlarında menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer özelliği kazandırılmış SATCOM’lu KARAYEL, gece ve gündüz hedeflerini tespit, teşhis ve takip imkanı sağlayan Kameralı Dolanan Mühimmat Sistemi ve Türkiye’nin milli vurucu gücü KARGI Sistemi ile yer alıyor.

KARAYEL’in kabiliyetleri artıyor

Şirket, geliştirdiği KARAYEL İnsansız Hava Aracı Ailesi’ne ilave kabiliyetler kazandırmak amacıyla yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetlerini sürdürüyor. Anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde, gece ve gündüz şartlarında, menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer özelliği kazandırılmış SATCOM’lu KARAYEL Ailesi’ne ilave olarak SAR radarı entegre edilmiş versiyonu da tatbikatta sergileniyor.

SAR radarlı KARAYEL, yağmur, sis, duman, kar, bulut gibi zorlu hava koşullarında kısıtlama olmaksızın keşif gözetleme baskılama ve taarruz operasyonlarında potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılıyor; sivil kullanımlarda ise doğal afetler sonrası, hasar tespiti, kriz yönetimi, şehir planlama, haritacılık, tarım gibi amaçlara hizmet ediyor. KARAYEL İHA sistemi üzerinde bulunan EO/IR kameraya ilave olarak SAR’ın da kullanımı sert hava koşullarında geniş alan gözetleme operasyon kabiliyeti sağlıyor.

Hidrojen ve yakıt pili teknolojileri

Lentatek, Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri konusundaki öncü bilgi birikimini, teknolojik yeterliliğini ve Ar-Ge kabiliyetini, son dönemde yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere iş birliği çalışmalarıyla geliştiriyor.

Şirket bu kapsamda, raylı sistemler, kara, hava ve deniz sistemlerinin güç ihtiyaçlarını yakıt pili teknolojileriyle karşılamaya yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda İHA’lar için geliştirdiği yakıt pili sisteminden elde ettiği kazanımla EFES-2024’te sivil ve askeri alanlardaki kara araçlarında kullanılan yakıt pili teknolojilerini sergiliyor.

Kameralı dolanan mühimmat sistemi

Şirketin tatbikatta yer alan Kameralı Dolanan Mühimmat Sistemi, üzerinde taşıdığı kamera sayesinde, düşman bölgede bulunan hedeflere ait tespit, teşhis ve tanıma fonksiyonlarını yerine getirirken, elde ettiği verileri, sahip olduğu görüş hattı ve ufuk ötesi görüş hattı kabiliyetleri sayesinde, karar verici makamlara anlık olarak aktarıyor, bu sayede gerek sistemin kendisi gerekse diğer ateş destek vasıtalarıyla hedeflerin imhasını sağlıyor. Sistem tespit ettiği hedeflerin tespiti sonrasında yer değiştirmeleri durumunda, üzerindeki algoritma sayesinde hedefe kilitlenip takip ederek hedefin hareket esnasında da imhasına imkân veriyor.

KARGI seri üretim için gün sayıyor

Lentatek öncülüğünde TÜBİTAK desteği ile ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile geliştirilen KARGI sistemi de EFES-2024’te sergilenen sistemler arasında. Geliştirme testleri tamamlanan KARGI’nın yakın zamanda seri üretimine geçilmesi bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda, hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı Lentatek tarafından gerçekleştirilen KARGI Sistemi’nin, sahip olduğu üstün yetenekleri sayesinde Türkiye’yi dolanan mühimmat sistemleri liginde en üst seviyelere taşıyacağı belirtildi. KARGI Sistemi, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınmasına ve tahrip edilmesine hizmet ediyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasifize eden hava aracı, üzerindeki RF Arayıcı Başlık ve Tahrip Sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha edebilme kabiliyetine sahip.