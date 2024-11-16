Pop müziğin efsane isimlerinden Levent Yüksel, uzun bir aradan sonra Ankara Jolly Joker’de sahne alarak unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği gece, Yüksel’in 90’lardan günümüze uzanan geniş repertuarı ile adeta müzik ziyafetine dönüştü.

Yüksel, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte koro halinde seslendirerek müzikseverlere eşsiz bir performans sundu.

Konser boyunca coşku hiç eksik olmazken, sanatçı sahnede dakikalarca ayakta alkışlandı. Performansı sırasında hem duygusal hem de enerjik parçalarıyla dinleyicileri büyüleyen Yüksel, “Uzun zamandır Ankara’ya gelmemiştim, çok özlemişim” diyerek duygularını dile getirdi. Bu sözlerine hayranlarından “Biz de seni çok özledik” yanıtı gecikmedi.

Yıllardır müzik dünyasında yerini koruyan Levent Yüksel, Ankara konseriyle bir kez daha hayranlarının gönlünde taht kurdu. Konser, müzikseverlerin akıllarında unutulmaz bir gece olarak yer etti.