Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Denizli’de düzenlenen Halk Oyunları Büyükler Düzenlemesiz Dal kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Denizli’de gerçekleştirilen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Büyükler Düzenlemesiz Dal kategorisinde Tekirdağ’ı temsil eden ekip, geleneksel figürleri ve performansıyla jüriden tam not alarak Türkiye birinciliği ünvanını kazandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Süleymanpaşa ekibi, Tekirdağ’ın kültürel zenginliklerini sahneye taşıyarak hem yerel hem de ulusal ölçekte büyük takdir topladı.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, kazandıkları bu önemli başarıyla Tekirdağ’ın adını duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Şampiyona sonunda düzenlenen törende ekibe birincilik kupası takdim edildi. Spor Kulübü, çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ve gelecekte de bu başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.