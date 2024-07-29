Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.ANKARA (İGFA) -Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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