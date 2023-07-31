Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 24 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.



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