Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 13. haftasında deplasmanda Sakarya Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek 3-0 mağlup oldu.

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı takım sponsorları, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolseverler ilgi ile izledi. Oldukça heyecanlı geçen maçta ilk seti (25-20), ikinci seti (25-16) ve 3. seti (25-20) kaybeden “Bizim Kızlar” Sakarya’dan 3-0 mağlup ayrıldı. Sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanslarıyla her zaman göz dolduran “Bizim Kızlar” 10. gruptaki mücadelelerinin son maçını Eskişehir Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı ile oynayacak.