Galatasaray’ın, İngiliz ekibi Manchester City’den transferi konusunda anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile anlaştı. Gündoğan, İngiltere’den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. 34 yaşındaki futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim ve ailem için çok gurur verici bir durum. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah en kısa şekilde takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynarız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile görüşmeler mayıs sonu, haziran başında başlamıştı"

Galatasaray için reddettiği kulüpler olduğunu belirten Gündoğan, "Benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray ile görüşmeler mayıs sonu, haziran başında başlamıştı. Bir, iki başka konu vardı. Osimhen’i, Sane’yi hallettiler. Biraz bekleme vaktim gerekiyordu. Çok şükür son günde inşallah imzaları atıp, Galatasaray ailesinin parçası olacağız" diye konuştu.

Galatasaray’ın bu sezonki yeni transferlerinden Alman futbolcu Leroy Sane ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyleyen deneyimli futbolcu, "Sane ile en son iki hafta öne görüştük. Son günlerde görüşmedik ama iyi arkadaşız. Beraber de iyi futbol oynuyoruz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’ ile iki gün önce görüştüklerini açıklayan İlkay Gündoğan, "Okan hoca ile görüştük. 2 gün önce konuştum. Ondan sonra zaten hızlıca her şey oldu. Onunla da yüz yüze taşımak için dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Gündoğan son olarak yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye değdi, kavuştuk. O formayı giyip, stada çıkıp, o anı dört gözle bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan İlkay Gündoğan onların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi. Gündoğan daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 34 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.