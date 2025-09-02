Bu sezon Bursaspor’unda yer aldığı 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Aliağa FK geride kalan 2 hafta sonunda topladığı 3 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Liglerin başlaması nedeniyle kupa maçına daha hazır bir şekilde girecek olan ev sahibi ekip, kendi saha ve seyircisi önünde İnegöl Kafkasspor’u kupada saf dışı bırakmaya çalışacak.

Oldukça tecrübeli bir kadroya sahip olan İzmir ekibinde kadroda yer alan 23 futbolcunun yaş ortalaması 28 olarak hesaplandı.

Teknik Direktör Polat Çetin’in hafta sonunda oynanacak Fethiyespor maçını düşünerek kupa maçında sahaya rotasyonlu çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ki kadrosunu büyük oranda koruyan ve yaptığı yeni takviyelerle lige hazır halen İnegöl Kafkasspor ise bu yılın ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupasında oynayacak.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal, 3. Lig 1. Grupta Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacakları Çankaya SK maçı öncesinde oyuncularını Ziraat Türkiye Kupası maçında deneme şansı yakalayacak.

İnegöl Kafkasspor deplasmanda Aliağa FK maçını kazanarak lige moralli girmeye çalışacak.

ALİAĞA FK-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turunda karşı gelecek olan Alağa FK-İnegöl Kafkasspor arasında ki mücadele 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’de Atatürk Stadyumunda oynanacak.