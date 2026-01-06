Limak Vakfı tarafından kurulan ve 9'uncu yaşını kutlamaya hazırlanan Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50. yılını kutlayacağı 2026 yılına gelenekselleşen yılbaşı konserleri ile başlıyor. Konserler serisi; 3 Şubat'ta başkent izleyicisiyle, 5 Şubat'ta ise İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Orkestra şefi Mikhail Agrest yönetiminde gerçekleşecek konserlerde, ünlü tenor Murat Karahan ile önde gelen sopranolarından biri olarak kabul edilen Angela Gheorghiu sahne alacak.

Limak Vakfı tarafından dokuz yıl önce kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50. yılı olan 2026'da konser sezonuna gelenekselleşen yeni yıl konserleri ile başlayacak. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan orkestra ve operanın dünyaca ünlü yıldızları 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da, 5 Şubat'ta İstanbul Zorlu PSM'de özel anlara imza atacak. Dünyanın en seçkin opera eserleri ile popüler parçalardan oluşan geniş bir repertuvarın sahneye taşınacağı konserlerin tüm geliri ise 11 yıldır sürdürülen ve Türkiye'deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine aktarılacak.

Operanın iki güçlü sesi aynı sahnede

Ünlü opera yıldızlarını Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturacak 'Yeni Yıl Buluşması' isimli konserlerde; birçok büyük operada başrol seslendiren ve Berlin Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Bolshoi Theatre gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren tenor Murat Karahan ile Royal Opera House Covent Garden'da Mim rolüyle uluslararası çıkış yapan, Metropolitan Opera, Teatro alla Scala ve Wiener Staatsoper gibi önde gelen opera evlerinde başroller üstlenen Rumen soprano Angela Gheorghiu sahne alacak. Konserlerde orkestrayı ise şef Mikhail Agrest yönetecek.