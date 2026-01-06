Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, siber güvenlik çalışmaları kapsamında geçen yıla ait verileri paylaştı. Sistemler üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, 2025 yılı içerisinde 6 milyon 503 bin 247 orta riskli anormal sistem davranışı, 1 milyon 91 bin 597 kurumsal bilgilere yönelik yetkisiz erişim girişimi ve 511 bin 399 hizmet engelleme saldırısı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemelerde, 469 bin 196 yazılım kaynaklı sistem çökme riski ve 275 bin 724 yetkisiz erişim denemesi, alınan güvenlik önlemleri sayesinde sistemlere zarar vermeden engellendi.

E-posta güvenliği alanında da önemli başarılar elde edildi. 2025 yılı boyunca 198 bin 835 zararlı ve oltalama amaçlı e-posta, kullanıcılara ulaşmadan engellendi. Bunun yanı sıra 10 personel hesabına yönelik ele geçirilme girişimi tespit edilerek herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadan gerekli tedbirler alındı.

