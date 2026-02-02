Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserleri kapsamında operanın dünyaca ünlü yıldızlarını, Limak Holding'in 50'nci kuruluş yıl dönümüne özel bir programla 3 Şubat'ta Ankara'da, 5 Şubat'ta ise İstanbul'da sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Limak Vakfı tarafından 9 yıl önce kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserlerine gün sayıyor. Limak Holding'in 50'nci kuruluş yılına denk gelen 2026 yılındaki bu ilk buluşmada orkestra; 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da, 5 Şubat'ta ise İstanbul Zorlu PSM'de sanatseverlerle bir araya gelecek. Handel'in Rinaldo, Verdi'nin Macbeth, Bizet'nin Carmen ve Puccini'nin Turandot'u gibi dünyanın en seçkin opera eserlerinin yer aldığı geniş bir repertuvar ile sahnede unutulmaz anlara imza atacak orkestra ve operanın yıldız isimleri, konserde Somewhere Over the Rainbow, Parla Più Piano gibi popüler parçaları da eşsiz performanslarıyla izleyiciyle buluşturacak.

50'nci yıl coşkusu iyiliğe dönüşecek

Dünyaca ünlü opera yıldızlarını Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturacak 'Yeni Yıl Buluşması' isimli konserlerde; birçok büyük operada başrol seslendiren ve Berlin Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Bolshoi Theatre gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren tenor Murat Karahan ile Royal Opera House Covent Garden'da Mim rolüyle uluslararası çıkış yapan, Metropolitan Opera, Teatro alla Scala ve Wiener Staatsoper gibi önde gelen opera evlerinde başroller üstlenen Rumen soprano Angela Gheorghiu sahne alacak. Konserlerde orkestrayı ise operanın dramatik yapısını senfonik tınılarla ustaca dengeleyen, Mariinsky Theatre ekolünden yetişmiş uluslararası şef Mikhail Agrest yönetecek.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle İstanbul biletleri günler öncesinden tükenen konser serisinin bilet satışlarından sağlanan tüm gelir ise Limak Vakfı tarafından 11 yıldır başarıyla sürdürülen ve Türkiye'deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinden faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.