Limak, İspanya’nın Barselona şehrindeki dünyaca ünlü Palau de la Música Catalana’nın (Katalan Müzik Sarayı) resmi destekçileri arasına katıldı.

Limak Şirketler Grubu, yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla kültür-sanat faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra ekonomik faaliyet gösterdiği coğrafyalarda toplumsal fayda çalışmaları da sürdüren Limak, İspanya’nın Barselona şehrindeki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Palau de la Música Catalana (Katalan Müzik Sarayı) ile iş birliğine imza attı.

İspanya’nın kültür ve turizm merkezi şehirlerinden Barselona’da düzenlenen imza törenine Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Palau de la Música Başkanı Joaquim Uriach katıldı. İş birliği kapsamında Limak, kültür mirası salonun resmi destekçileri arasında yerini aldı. Limak, Katalan Müzik Sarayı’nın çocuklar ve gençlerden oluşan kolektif koro çalışmalarıyla kapsayıcılığı ve sosyal entegrasyonu teşvik eden bir girişim olan ‘Palau Vincles’ programını da destekleyecek.

“Farklı kültürlere sanatın birleştirici gücüyle dokunuyoruz”

Törende konuşan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, grubun Türkiye’de olduğu gibi faaliyet gösterdiği ülkelerde sosyal ve kültürel yatırımlar da gerçekleştirerek toplum hayatına dokunduğunu söyledi. Şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin toplumsal fayda çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Özdemir şöyle konuştu: “Ülkemizdeki Türkiye’nin Mühendis Kızları küresel bir sosyal etki hareketine dönüşen, dünyanın dört ülkesinden mühendislik adayı kız öğrencilerin dahil olduğu, gurur duyduğumuz bir proje haline geldi. Yedi yıl önce kurulan ve her yıl üzerine katarak kültür sanat hayatına sağladığı faydayı geliştiren Limak Filarmoni Orkestrası binlerce sanatsevere ulaştı. Eğitimde olduğu gibi bu yıl kültür ve sanata sağladığımız desteği yurt dışına da taşımayı arzu ediyorduk. Yaklaşık 120 yıldır önemli bir sanat merkezi olan Palau de la Música Catalana’daki fırsatı değerlendirmek istedik. Burada verdiğimiz evrensel mesajı ve ortaya çıkacak toplam faydayı önemsiyoruz. Bu anlamlı iş birliğiyle aynı zamanda Katalan kültür mirasını selamlıyor, tanıtımına ve etki alanının genişlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Farklı kültürlere sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle dokunuyoruz. Tıpkı Spotify Camp Nou’nun Barselona’nın futbol dünyasındaki gururunu temsil etmesi gibi, Palau de la Música Catalana da şehrin müziğe, kültüre ve mimari mükemmelliğe olan bağlılığının bir sembolü olarak duruyor. Bu simge yapılar Barselona’nın kalbini ve ruhunu tanımlamaya yardım ediyor. Limak olarak onların yolculuklarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

Palau de la Música Başkanı Joaquim Uriach de şehrin iki sembolü olan Barselona Stadı ve Katalan Müzik Sarayı’na sağladığı destekler için Limak’a teşekkür etti. Uriach, “Limak tarafından kentin kültürünü desteklemek üzere seçilmekten onur duyuyor; Palau’nun hayatı iyileştiren kültürel ve müzikal faaliyetlerinin herkes için erişilebilir olmasını sağlayan destekçiler arasında bulunmalarını kutluyorum” dedi.

Limak Filarmoni 30 Ekim’de Barselona’da

Limak Vakfı tarafından yedi yıl önce çoksesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası da bu yıl ilk kez yurt dışına çıkarak Palau de la Música’da konser verecek. Törende hazır bulunan Limak Filarmoni Orkestrası’nın kurucusu, Türkiye’nin ünlü tenoru Murat Karahan da 30 Ekim’de planlanan konser için büyük heyecan duyduklarını söyledi.