Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları tarafından "Tutku Senin, Sahne Senin" sloganıyla düzenlenen Orkestralar Festivalinde lise öğrencileri sahne aldı.

Müziğin eğitimsel, toplumsal ve duygusal değerlerinin birleştirici gücünün vurgulandığı “Tutku Senin, Sahne Senin” coşkusuyla düzenlenen MBA Okulları Orkestralar Festivali, lise öğrencilerinin canlı performanslarıyla gerçekleşti.

İlgili festivale Medicana Grup yöneticileri, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel katılım sağladı.

“Cumhuriyet sahnelerinde buluşmaya devam edeceğiz”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında müziğin, sanat ve Cumhuriyet değerleri açısından önemini vurgulayan MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Sanatın toplumsal yaşamı iyileştiren ve akademik performansa pozitif ivme kazandıran gücüyle harika bir organizasyonda bir kez daha bir aradayız. Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı anlayışımızla sizlerin Daha İyi Bir Dünya, Daha İyi Bir Ben kimliğine, sanat tutkusunda da derinleşerek yön vereceğiz. MBA Okulları olarak Cumhuriyet sahnelerinde buluşmaya devam edeceğiz. Müzik tutkusuyla bizlere ilham olan performansları için tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.