Bursa’da bir lisenin sağlık alanında eğitim gören öğrenciler, ziyaret için gittikleri huzurevinde yaşlıları sağlık taramasından geçirdi.

Huzurevi sakinlerinin tansiyonlarını ölçen öğrenciler daha sonra huzurevinin Bocce takımıyla kıyasıya mücadele etti.

Bursa’da eğitim veren Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretlenleri ve sağlık alanında eğitim gören öğrenciler Hasan Öztimur Huzurevi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, huzurevi sakinlerini sağlık hizmetleri alanındaki öğretmenleri ile birlikte sağlık taramasından geçirdikten sonra keyifli sohbetler edip birlikte yemek yedi. Huzurevi Müdürü Erkan Kılıç ile Okul Müdürü İbrahim Aygüç her iki tarafından böyle bir buluşmadan son derece mutlu olduğunu ifade ettiler.

Yaşlılar ve gençler Bocce’de kapıştı

Huzur evi ve okulun Bocce takımları ziyaretin ardından kozlarını paylaştı. Huzurevi sakinleriyle birlikte çok eğlenen gençler, bu tip etkinliklerin onları çok mutlu ettiğini ve sağlık alanında gördükleri eğitimi bu tip sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirmekten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.