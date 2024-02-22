Türkiye genelinde lise öğrenimine devam eden öğrencilerin katılabileceği ‘Liseler Arası Kısa Film Yarışması yakında başlıyor. Öğrenciler, yarışmanın ana teması olan ‘Sürdürülebilirlik’ konusundan yola çıkarak ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biriyle ilgili çektikleri kısa film ile 3 Mayıs tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyerek çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), hem ulusal hem de uluslararası platformlarda yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ‘Liseler Arası Kısa Film Yarışması’ projesinde öğrenciler, Birleşmiş Milletlerin küresel bir eylem çağrısı olarak 2015 yılında kabul ettiği Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından biriyle ilgili çektikleri kısa film ile başvuru yapabilecek.

Yarışmaya katılabilecekleri başlıklar arasında ‘Yoksulluğa ve Açlığa Son’ yer alıyor

17 başlık ise şu şekilde: “Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar için Ortaklar.”

Lise öğrencilerinin farkındalıklarını artırmak amaçlanıyor

Aday öğrencilerin üreteceği çözümleri ve buna bağlı oluşacak farkındalıklarını artırmak adına gerçekleştirilecek olan Liseler Arası Kısa Film Yarışması müphem bir geleceğin önüne geçmeyi amaçlıyor. İGÜ, gençlerin ve özellikle üniversite adaylarının yaşadıkları çevreyi ve dünyayı tanımaları ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri noktasında yaptığı projelerle öğrenci dostu bir üniversite olarak yoluna devam ederken yarışmanın proje direktörlüğünü, alanında ulusal ve uluslararası birçok ödülü bulunan belgesel film yönetmeni ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Ahmet Bikiç üstleniyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli’nin ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in desteklediği projenin yarışma düzenleme kurulunda; Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Deyirmenci yer alıyor.

Son başvuru tarihi 3 Mayıs

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 3 Mayıs 2024 tarihine kadar üniversitenin web sitesinden çektikleri kısa filmleri gönderebilecek. 20 Mayıs tarihinde ise İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlenecek olan törenle yarışmada finale kalan eser sahipleri sektörün önde gelen isimlerin elinden ödüllerini alacak.