Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak merkezi sınavın 15 Haziran 2025 tarihinde düzenleneceğini duyurdu. 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki bu sınavda, tüm sorular 8. sınıf ders kitaplarında yer alan konular ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavla benzer bir uygulama yapılacağı belirtilirken, eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025’te sona ereceği açıklandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ