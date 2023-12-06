Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısında BUSKİ Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi ve BUSKİ'nin 2024 yılı bütçesini 11 milyar 700 milyon lira olarak onayladı. Bütçenin büyük bir kısmı, 7 milyar 430 milyon lira ile yatırım giderlerine ayrıldı.

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın liderliğindeki BUSKİ Genel Kurulu'na BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yedikardeş, Devrim İzgi, Mesut Boz ve İsmail Gerim'in yanı sıra BUSKİ daire başkanları, Büyükşehir bürokratları ve meclis üyeleri katıldı.

Başkan Aktaş, BUSKİ'nin bugüne kadar su ve kanalizasyon hizmetlerinde örnek bir kurum olduğunu belirterek, ilçelerde başlatılan altyapı seferberliği kapsamında hızlı ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Altyapı faaliyetlerinde önemli aşamaların kaydedildiğini ifade eden Başkan Aktaş, önümüzdeki dönemde 280 proje ile altyapı yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Toplantıda meclis üyelerine bütçe sunumu yapıldı ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Oylama sonrasında BUSKİ'nin gelir bütçesi olan 7 milyar 400 milyon TL oybirliği ile, gider bütçesi olan 11 milyar 700 milyon TL ve finansman bütçesi olan 4 milyar 300 milyon TL ise oy çokluğu ile kabul edildi.