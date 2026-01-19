Lokantacılar Odası Başkan Adayı Muhammet İleri yaptığı açıklamada, diğer başkan Adayı Volkan Kardaş’ın seçim çalışmalarında yanında oda sekreteri Metin Yıldırım’ı gezdirmesini etik bulmadıklarını söyledi. Oda’nın aktif olarak görev yaptığını ve oda sekreteri Metin Yıldırım’ın görevinin başında üyelere hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Adayı İleri, “Şu an haksız bir seçim rekabeti yaşanıyor. Lokantacılar Odası her üyenin eşit şekilde hizmet aldığı önemli bir kurum olmalı. Ancak bugün bundan bahsedemiyoruz. Seçimde adaylar yarışmalı, oda çalışanları bu çalışmalardan uzak kalmalı. Bizler oda seçimlerine 3. kişilerin dahil olmasını istemiyoruz. Herkes kendi görevini yapsın” diye konuştu.

ÜYELERİMİZ BU DURUMU ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR

Oda sekreterinin açıkça bir ismi destekleyemeyeceğini söyleyen İleri, “Üyelerimiz bu gelişmeyi şaşkınlıkla izliyor. Buna fırsat vermeyeceklerini umuyorum. Volkan Kardaş’ın bu yanlıştan ivedilikte dönmesini bekliyoruz. Bizim rakibimiz Volkan Kardaş olmalı, Metin Yıldırım değil” diye konuştu.

BEYAZ LİSTEDE BULAŞACAĞIZ

Başkan Adayı Muhammet İleri, beyaz listeyle sandığa gireceklerini de söyleyerek, “İnegöl’de Lokantacılar Odası’nda bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu nedenle beyaz listeyle seçime giriyoruz. Tüm üyelerimizi odaya sahip çıkmalarını ve beyaz listede buluşmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.