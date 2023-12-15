Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) tarafından yapılan Bursa İlk 250 Büyük Firma araştırmasında 131. sıraya yerleşerek sektördeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, başarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lokman Koçaslan Otomotiv’in 2016’da başlayan serüveninde, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak elde ettikleri bu başarıdan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden İşcan müşteri memnuniyetine verdikleri önemi vurgulayarak, "Lokman Koçaslan Otomotiv olarak temel ilkemiz, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Bu ilkeler doğrultusunda, sektördeki gücümüzü artırarak BTSO İlk 250 Büyük Firma sıralamasında 131. sıraya yerleştik." dedi. Başarılarının arkasında yatan ana unsurların sürekli yatırımlar ve yoğun çalışma olduğunu vurgulayan İşcan, "İşimizi severek, özveriyle yapmak ve müşterilerimizle sağlam bir iletişim kurmak, bize bu başarıyı getiren temel unsurlardır. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak her geçen gün kendimizi geliştirerek, müşterilerimize daha iyi hizmet sunma hedefimizi sürdürüyoruz." diye ekledi.

Lokman Koçaslan Otomotiv’in gelecek planlarına yönelik konuşan İşcan, "Önümüzdeki yıllarda hizmet kalitemizi daha da artırarak daha yüksek sıralara çıkmak istiyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yatırımlarımıza devam ederek ve Lokman Koçaslan Otomotiv’in adını daha geniş kitlelere duyurarak sektördeki etkimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. MAN, KİA ve TIRSAN markalarına sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, son dönemde Tırsan Şasi Üstüne PAKCS Kapaklı Damper üretimiyle portföyümüzü genişlettik. Bu çeşitlilik, sektördeki etki alanlarımızı genişleterek daha rekabetçi olmamıza imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.